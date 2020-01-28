日新校友會團拜 逾千日新人歡聚慶新春







（大山腳28日訊）由世界日新校友聯誼總會主催，大山腳日新校友會舉辦的日新2020庚子年新春大團拜昨晚在母校禮堂舉行，來自五湖四海的日新人回家團聚，宴開130席，体現“吾愛日新”的精神，場面熱烈溫馨。

大山腳日新校友會會長顏福和說，日新校友遍布世界各地，多個日新校友會組織輪流舉辦世界日新校友嘉年華會活動，凝聚校友力量，与日新共創輝煌。

他呼吁世界各地校友，積极加入當地校友會或聯誼會，在大山腳的校友也可以加入大山腳日新校友會。

世界日新校友聯誼總會會長拿督黃安輝說，目前，總會有4個校友會，即大山腳日新校友會、中馬日新校友會、南馬日新校友會、澳洲校友會，以及分布在新加坡、泰國、印尼、中國、韓國、美國、紐西蘭、英格蘭等聯誼會。

他指出，目前4個校友會和16個聯誼會，總會希望今年能達到總共6個校友會及17個聯誼會組織的目標。

新加坡聯誼會會長陳康倫說，今年的嘉年華將會落在新加坡，并于12月5至6日舉行，歡迎大家踊躍參与。

母校董事長拿督斯里鄭奕南呼吁校友響應，促成更多新一屆校友會和聯誼會的成立，并繼續支援母校。

儀式上，大山腳校友會署理會長黃清德移交贊助金給4校，日新國中和獨中各獲5000令吉，A和B校各獲2000令吉，共1万4000令吉，由四校校長接領。

出席者包括左南馬校友會會長李春興、澳洲校友會會長拿督黃和森、日新小學董事長拿督莊佛和、黃安輝、榮譽董事長拿督斯里陳文彬、日新國中署理董事長拿督黃維忠、日新獨中董事總務拿督楊雲貴、副董事長拿督馬良生及中馬校友會會長謝克勝。