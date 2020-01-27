【武漢肺炎】貿消部提醒屬統制品 口罩禁貴賣

（八打靈再也27日訊）隨著武漢肺炎疫情蔓延，國內市場已出現搶購口罩的現象。國內貿易及消費事務部提醒商家，根據2011年價格控制及反暴利法令，口罩是受到價格管制的物品，其中有5種類型的口罩屬於統制品。

這5種口罩類型分別為單層耳戴式口罩、雙層口罩、三層耳戴或頭戴式口罩、三層綁頭式口罩和N95口罩。

貿消部秘書長拿督慕爾茲今日發文告說，除了上述5種已具有頂價限制的口罩，該部仍有權力在相同法令下，針對口罩零售和批發的不合理漲價採取嚴厲行動。

“我們將持續不斷地監控情況，除了指派2300名執法人員在全國范圍內檢查，也會對不合理調高口罩價格的人採取行動。”

他希望口罩供應與銷售方給予合作和注意，進行謹慎交易，並遵守政府制定的頂價限制。

慕爾茲指出，若抵觸2011年價格統制及反暴利法令，個人可判罰款最高10萬令吉或監禁不超過3年，或兩者兼施，或私下罰款不超過5萬令吉。

“違法企業可被判罰款不超過50萬令吉，或私下罰款不超過25萬令吉。”