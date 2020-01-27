安排白紙揮毫賀歲 隆雪華堂承認疏忽

（吉隆坡27日訊）對上週六大年初一按照傳統主辦新年團拜，但卻在安排正副首相與正副部長舉起不同文體的書法字賀歲時忽略宜紙顏色，隆雪華堂承認疏忽，並表達遺憾。

隆雪華堂今日發表文告指出，今年的團拜難得邀得國家級領導——首相敦馬哈迪夫婦、副首相拿督斯里旺阿茲莎、雪蘭莪州務大臣阿米魯丁夫婦、原產業部長郭素沁部長和國防部副部長劉鎮東一同出席團拜，向華社大眾拜年與撈生，喜氣洋溢。

“國家級領導的出席，也說明他們認同語肯定隆雪華堂；而大會則贈予首相一幅'國富民安'的賀詞，道出社稷心聲。”

“我們也邀請各族書法家揮毫，以中文書法大篆、硬筆書法的淡米爾文、爪夷文、羅馬馬來文和阿拉伯藝術文Khat五種文體，書寫'春回大地'及'Selamat Tahun Baru Cina'賀語展示，原意在於強調各種文字之美，望達到跨文化交流的用意。

“唯我們忽略了宣紙的顏色，在春節期間欠缺華裔忌諱的敏感性，引起議論和不悅，隆雪華堂對此深表遺憾。大家的批評及包容，將成為本堂日後改進之力。”

在主辦單位安排下，馬哈迪、旺阿茲莎、阿米魯丁、劉鎮東、隆雪華堂會長翁清玉、華總永久名譽會長丹斯里吳德芳、隆雪華堂前會長拿督黃漢良與拿督陳友信等人，在隆雪華堂金鼠年新春團拜於台上拿著印有4種不同字體的書法字。

事後有人批評隆雪華堂欠缺敏感性，因為在農曆新年期間使用白紙揮毫。