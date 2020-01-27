抨發表“養豬人掌權”論 財長：哈迪不尊重國民





（北海27日訊）針對伊斯蘭主席哈迪阿旺發表的馬來人與穆斯林若不選擇“牧牛人”掌權，就會由“養豬人”所領導的言論，財政部長林冠英今日抨擊對方的言論不但危險，而且非常不尊重國民。

他強調，希盟政府堅決站穩立場，與極端言論對立，堅持不分種族代表各族人民，誓當全民的政府，絕對不會把人設為動物看待。

“如果可以把人說成是豬，就是沒把你們當人看待，這非常危險的，因為他們要怎樣對待豬，就可以怎樣對待你。”

也是行動黨秘書長的林冠英今午出席北海德教會紫威閣歡慶創閣59週年午宴時呼籲人民務必提高警惕，並疏遠那些準備支持發表極端言論的人。

“尤其是華社，還有一些華裔同胞準備支持巫統和伊黨的極端言論，此舉是非常危險的，人民必須謹慎看待，避免讓極端主義者產生錯覺，以為能夠獲得華社和非穆斯林社會的支持。”

他說，我國是多元種族國家，各族應該互相禮讓及尊重，不能讓種族主義與極端份子來破壞國民團結與和諧，這方面大家都必須非常謹慎。

李記汶讚北海具新春氣息

馬來西亞德教聯合總會總會長拿督李記汶局紳讚揚北海區是最具新春氣息的城市，除有萬盞燈籠，還有每年舉行的“檳城迎春廟會”，已成為檳州旅游計劃的重點節目。

他說，各族親善團結是國家繁榮昌盛的基礎，國內一旦出現種族及宗教紛爭，便會導致社會動蕩不安，外資卻步，國家發展停滯不前全民受苦。

他希望政府密切關注极端分子的行為，一旦發現他們的言行舉止會扰亂社會治安，就要馬上采取行動，免引發一發不可收拾的局面。

北海德教會紫威閣閣長吳清輝說，民眾捐給該閣福利慈善工作的捐款，可豁免繳納所得稅，希望民眾能給予該閣強而有力的支持，讓需要援助者得到援助。

會上，林冠英宣布撥出5000令吉予該閣，充作該閣福利金用途，而馬來西亞德教聯誼會代表李福海也有致詞。

除此，該閣也撥出款項捐獻予大馬德教振鸞洗腎中心、威省慈聯洗腎中心、怡然精舍殘障儿童收留協會、大智講堂儿童之家及北海遲鈍儿童中心。同時，也捐300公斤鋁罐拉環予檳城德教會紫云閣。