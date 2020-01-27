郭素沁：加強雙邊關係 認同私企向印度買原糖

（吉隆坡27日訊）對國內最大製糖廠──FGV控股子公司馬來西亞糖廠（MSM Malaysia Holdings Bhd）有意向印度購買更多原糖，以解決印度停止進口馬來西亞棕油的危機，原產業部長郭素沁表示認同。

郭素沁透露，當她早前到印度拜會當地的商務部長時，對方有反映，希望在印度政府向我國採購棕油的同時，我國也能向印度購買原糖及印度香米（basmati）等產品，因此對私人界採取主動，原產部樂見其成。

她於今日出席舊巴生路Scott Garden及Decathon超市主辦的新春團拜活動後說，馬印兩國有著良好外交關係，我國希望進一步拉近兩國關係。

“政府鼓勵更多國人和印度商人互來經商，以促進與加強雙邊關係，就如主辦單位請來的光藝獅團呈獻的精彩高椿舞獅表演，吸引各民族的觀賞，經商之道也一樣，有時候需要跨越種族。”

有關武漢肺炎事件，郭素沁說，隨著事件演變到中國政府禁止國人出遊，對全世界來說是極為可惜的事。

她坦言，武漢肺炎事件將加速世界的經濟放緩。畢竟中國人減少消費對世界影響巨大

，包括原產品及馬來西亞旅遊年都不例外。”

她認為，肺炎事件或許需要至少一年半載才能恢復平靜，就如2003年冬天爆發的沙斯（SARS）疫情事件，也是等了次年夏天天氣轉熱才慢慢消失。

她說，目前是春節，沒有人去中國招商，而政府的計劃一般上是於年中進行。

出席新春團拜的包括Decathlon總經理余嘉誠和Scott Garden聯合管理委員會主席王寶絲。