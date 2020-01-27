要當土團一姐 麗娜挑戰麗娜

（檳城27日訊）土團黨黨選在即，來自檳城甲拋峇底的土著團結黨律師阿茲麗娜，決定在黨選挑戰土團黨婦女組主席麗娜哈倫。

49歲的阿茲麗娜是甲拋峇底區部主席，她自2016年創黨時便加入土團黨。

阿茲麗娜為了加強女性代表在黨內的聲音和決策權，並且在商業及教育領域有更大參與度，而放眼挑戰婦女組最高職。

根據《透視大馬》報導，被支持者稱呼為“塔姐”（Kak Thab）的阿茲麗娜不希望土團黨婦女組以及該黨的女黨員，淪為“花瓶”角色。她認為現有的領導層無法做到這一點。

“為了確保女性獲得賦權，我必須加強她們在領導層的參與度。”

阿茲麗娜接受《透視大馬》訪問時說：“只有這樣做，土團黨才會被視為公平對待女性，而且真心誠意賦權女性的政黨。”

“我不希望婦女組只是扮演‘花瓶’的角色，她們只能參與黨活動，但是卻沒法做些什麼。我希望把婦女組打造成為能夠發聲的臂膀。”

不想婦女組當花瓶

成立於2016年的土團黨，從昨日開始舉辦支部和區部選舉提名，支部選舉投票則從2月15日開始至3月25日。

區部方面，則會在4月18日完成投票程序；緊接著是最高理事會、婦女組以及青年團的改選。

麗娜哈倫目前是鄉區發展部部長，她較早前向媒體透露，她將在今年的土團黨黨選中，尋求捍衛原職。

她說，由於她還有許多婦女議程尚未完成，因此她決定尋求捍衛原職。

她周日（26日）證實，她在來臨黨選會在雪邦區部競選其中一個職位，但她拒絕確切地透露會攻打哪一個職位。

“我今天下午會提交（競選）表格。”詢及為何她選擇在雪邦區部競選，她說，這是因為她的家人來自該區。“事實上，我以前曾擔任雪邦區部的女青年團團長。”

另一方面，阿茲麗娜強調，如果順利中選，她會重組婦女組，令這個土團黨臂膀成為該黨骨幹。

“在過去，婦女組並沒有訂下明確的方向；事實上，它應該是土團黨的骨幹及先鋒部隊。”

料7人爭3副總裁職

土團黨總秘書拿督馬祖基說，據他了解，副總裁職位將出現六、七人爭奪3個副總裁職，其它高職料不會有人挑戰。

“土團黨才成立3年多是個新黨，我們希望能鞏固黨，主席、總裁和署理總裁職不會受到挑戰。我也沒有聽聞有任何人有意挑戰這3個高職。”

目前已公開表明競選副總裁職的有最高理事兼企業發展部長拿督禮端尤索夫、最高理事兼甲州工業、貿易與投資事務委員會主席兼行政議員莫哈末拉菲、最高理事兼人民信托基金局（瑪拉）機構主席阿克蘭沙慕阿馬等。

而原任副總裁即選舉改革委員會（ERC）主席丹斯理阿都拉昔和掌管雪州文化和旅游、馬來習俗及遺產事務的行政議員拿督阿都拉昔阿沙里，兩人將會尋求蟬聯。

值得一提的是，早前傳出“飛行車部長”禮端尤索夫有意問鼎總裁職，挑戰另個派系的現任總裁丹斯里慕尤丁，後來改變主意只競選副總裁職。

傳慕克力挑戰慕尤丁

另有一個傳聞是指傳禮端盤算與現任署理總裁拿督斯里慕克力合作，若慕克力再上一層樓挑戰慕尤丁，他將競選署理總裁職。

至於馬祖基本身的動向，他表示，由於考量到要鞏固和團結黨，所以這屆黨選他不考慮競選任何高職。

馬祖基專注黨不競選

“我不考慮競選，因為這是新的政黨，我需要照顧黨，我會專注在總秘書職位。我打算在下一屆黨選才參與競選。”

馬祖基表示，土團黨黨選是採用一人一票制，但此制度僅投選支部和區部領袖，不包括最高理事會高職。屆時，將有36萬3167名合格黨員可投選各自支部和區部領袖。

土團黨只有189個區部符合資格參與代表大會；36萬3167名黨員符合資格參與支部代表大會。土團黨從昨天開始舉行區部改選提名，開放讓全國189個區部、青年團和婦女組進行改選提名，角逐全國共7371個職位。黨選提名程序進行順利，沒有發生不愉快事件。土團黨最高理事會的改選提名將會於3月16日，早上10時至下午3時，在土團黨總部進行。土團黨的各個區部代表大會定在2月15日至3月29日舉行，區部大會則在4月18日。土團黨代表大會是定在6月25至28日。