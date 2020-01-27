下載使用白噪音App 有助集中精神





















歡樂的時間總是過得特別快！轉眼間已來到年初三，在新年假期中無論是去拜年、到處去玩，或者只是在家睡覺煲劇，大家都過得非常開心吧。但對上班族來說，假期是永遠不夠的。而明天就到了電影《行運一條龍》裡所說的“年初四咁嘅樣”。

這是什麼意思呢？就是“假又放曬，錢又使曬，工又要返﹐點會好樣呢”！

連假一結束，對許多需要上班、上學的人來說肯定都是不太好受的，而且專注力也可能因放假數天而大大降低，這時候，若環境允許，你或可考慮搭配“白噪聲”來幫助自己集中精神。

有研究發現，在周圍有白噪聲播放的情況下，人們較易放鬆及集中精神，因此，若能把白噪聲充作工作、睡眠的背景音樂，相信有助提高工作效率，並改善睡眠質量。

若你也需要白噪聲，不妨試試以下一些提供白噪聲的相關App和網上工具。

◆HipsterSound

網址：https://hipstersound.com/

簡介：國外研究顯示適量噪音（約70分貝）能有效提升創意和生產力，而這種音量最常出現在咖啡館。HipsterSound就是一種會持續播放咖啡館環境聲音的網站，簡單來說，它有幾種不同情境地點模式，待用戶選定後，HipsterSound就會通過用戶的耳機或音箱製造出環境噪音，例如在咖啡店可能會聽到顧客交談、收拾杯盤、走路或開關門的聲音，讓用戶有一種身歷其境的感受。

若覺得這類音效聽起來有點吵也沒關係，HipsterSound除了能個別用戶調整音量，同時還能開啟或關閉各種背景聲音元素，讓用戶自行混搭出屬於自己的背景音樂。

◆Rainy Mood

名稱：Rainy Mood

語言：英文

官方網站：https://rainymood.com/

性質：免費及付費版本

系統支援：Android 4.4以上版本

簡介：Rainy Mood也是一個偏愛雨聲的白噪聲App，它提供了許多不同的聽雨場景，如海上、鄉村、咖啡館中。每個場景中的聲音由很多部分組成，比如在咖啡館中，會由雨聲、咖啡師工作的聲音、周圍的閒聊、露台上傳來的聲音組成，用戶可調節各個部分的音量，來搭配出自己喜歡的聲音。另外，Rainy Mood可與其他音樂App同時播放，假裝在下雨天聽音樂的樣子。

◆Virtocean

網址：http://virtocean.com/

簡介：Virtocean是創造虛擬海洋的網上工具，用戶可選擇在海面上傾聽浪潮翻湧，並用屏幕上的箭頭控制自己的方向。

只需點擊潛水鏡的標誌，用戶即可享受潛入海底的背景聲音，包括聽到海豹、海螺、海星等海洋生物的聲音，還有航船從海面經過、海鳥落在海面上的聲音。

此外，用戶也可將海底的各種聲音混合，並調整不同聲音的音量。

◆White Noise Generator

名稱：White Noise Generator

語言：中文、英文等

官方網站：http://www.relaxio.net/

性質：免費

系統支援：Android 4.0.3以上版本

簡介：“White Noise Generator”是一款高品質的環境音混合器App，提供雨聲、雷聲、風聲、森林、營火、海浪、火車、咖啡館、白噪音……等16種聲音，每一種聲音皆可個別控制音量大小。用戶可隨自己的喜好任意調配出專屬自己的環境混音，並可將混音組合保存下來並直接使用。

若用戶不知道該怎麼搭配，App內也有準備一些情境主題像是樹林裡的小溪、靠近海灘、露營或是秋季咖啡館的背景音樂，也有專門用來集中精力的混音組合。

裡頭的環境音量大小都已調配得恰到好處，用戶可以隨點隨播。

微軟終止支援Windows 7 用戶可用8方式自保

微軟1月14日起正式終止支援Windows 7，宣佈2009年發佈的Windows 7正式走入歷史，同時，微軟也建議用戶可通過換機，將電腦替換為Windows 10。

不過，不論是已習慣使用Windows 7，或是暫時不想更換電腦的用戶，可能暫時仍沒有動機更新電腦，這時面臨微軟不再推送安全更新而導致的資安風險，又該如何應對？

國外科技網站便整理了8種方式，讓用戶可以在相對安全的情況下，繼續使用自己的舊Windows 7電腦。不過，考量Windows 7最早在2009年就發表，同時自2015年起，微軟就已不再為Windows 7開發新功能，用戶在轉換期之後，或許還是應考慮將電腦換機至Windows 10機種。

繼續使用Windows 7者可採用的8種方式： 1. 確保Wi-Fi分享器還能獲得更新，同時也應立即更新至最新版。 2. 另外開設一個用戶帳號作為日常使用，並關閉其管理者權限。 3. 務必繼續正常使用防毒軟體並定時更新。 4. 基本的Windows安全功能須保持開啟，比如防火牆。 5. 關閉或禁用一些不必要且容易有資安疑慮的功能，如Java、Adobe Flash，一些不常用的程式也最好刪掉，尤其是第三方瀏覽器工具。 6. 不要使用IE瀏覽器。 7. 為重要系統或檔案做備份，並將備份存放在另一個硬碟裡，以免電腦在遭受攻擊後影響這些檔案的使用。 8. 儘量更新各類應用程式，比如已確定會繼續支援Windows 7的Google Chrome。

豐田打造智慧城市

內設機械人 自動駕駛車

日本汽車業龍頭Toyota（豐田汽車）社長豐田章男在1月宣佈，該公司將會參與“智慧城市”的研發，並計劃把東富士工廠興建為一個可以讓人們居住、工作和研究社會流動性的智慧型城市，同時將其命名為Toyota Woven City。

豐田章男指出，從頭興建城市，將是研發未來技術的一個絕佳機會。Toyota將會利用在本年底關閉的東富士工廠用地，面積達到175英畝（708,200平方米），並計劃於2021年初期動工興建。

該公司請來丹麥名建築師，即曾參與Google新總部等知名興建個案的Bjarke Ingels負責設計“智慧城市”，預計初期將有豐田員工和計劃相關人士等約2000人居住在這座城市之中。而豐田章男也說，Toyota Woven City並非“豐田限定”，其後將會招攬各國研究人員和合作伙伴進行實驗，共同建設新城市。

現階段Bjarke Ingels旗下的建築師事務所Big跟豐田已就可行性來規劃城市的內部設計。

這座智慧城市是可導入/驗證CASE（Connected聯網、Autonomous自動駕駛、Shared & Services共享與服務和Electric電動化）、交通行動服務（MaaS）、人工智慧（AI）和機械人等新技術的城市。市內將設置3種道路，分別會給予自動駕駛汽車、腳車和滑板車，以及行人使用。到時，市內會出現縱橫交錯的交通網絡，每個人亦可選擇合適的交通工具前往目的地。

整座建築物將選用可持續發展的木材，利用日式傳統的結構和方式來搭建。在城市的表面會設置太陽能板，以獲取更加環保的能源。在室內，也會測試人工智能和機械人融入日常生活的可能性，同時還會讓機械人或人工智能處理垃圾和調節冰箱溫度之類的任務，甚至包括檢查人類的身體健康。

至於Toyota以前推出的e-Palette也會在智慧城市內使用，除了當作運輸交通工具，更可以變成流動的零售平台。在地下樞紐方面，該城市將會以氫電池來提供和儲存能源，以及設有食水過濾系統。而且地下也是運送物品的區域，Toyota可能考慮以一批小型機器人或運輸帶作為工具，將物品送達每一戶。

微軟推出Edge正式版本 效能遠勝Chrome

有調查顯示，目前有70%網絡用戶是以Google Chrome作為網頁瀏覽器，但Chrome是效能最好、速度最快的瀏覽器嗎？

外媒針對4大主流瀏覽器進行性能實測後公布，Chrome並非效能最好的瀏覽器。

外媒《VentureBeat》以Chrome 79、Firefox 72，Edge 79（基於Chromium架構）和Brave 1.2進行實測比較，使用微軟的Surface電腦，配備為第七代i5處理器、8GB RAM、Windows 10 Pro系統，並以8大跑分平台分別測試，看哪一款瀏覽器的處理速度最佳。

結果如下（前者為跑分平台，後者為實測勝出者）：

SunSpider：Edge

Octane：Chrome

Kraken：Firefox

JetStream：Edge

MotionMark：Edge

Speedometer：Edge

Basemark：Brave

WebXPRT：Firefox

令人意外的是，微軟新推出的Edge在4大平台都獲得領先，說明其處理能力驚人。反之，Chrome只有在Octane平台取得優勢，Firefox則拿下兩勝，至於更加冷門的Brave與Chrome一起墊底，只有一勝。

事實上，即便微軟在改用Chromium架構之前，Edge於省電、性能就有不錯的表現，只是始終只被多數消費者視為用以下載Google Chrome的工具。另外，雖說Edge效能得勝，卻不見得能從Google手上搶走用戶。

畢竟Chrome長期以來耗電、吃RAM怪獸的缺點，也未能使其市佔率下滑，可見Google打造的生態與服務或許才是用戶持續使用的關鍵。

早前微軟推出Edge正式穩定版本，除了能兼容Chrome的延伸套件，也有助於規格的統一，但這能否替瀏覽器戰爭加入一點變化，值得後續觀望。