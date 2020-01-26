【武漢肺炎】副揆：加強入境處管制 所有航班乘客須檢測

（布城26日訊）副首相兼天災管理委員會主席拿督斯里旺阿茲莎說，政府將加強國家入境處的管制，所有來自中國航班的乘客，包括馬來西亞公民，都必須接受詳細的健康檢驗。

她於今日下午主持武漢肺炎（2019-nCoV，新型冠狀病毒）協調會議後在副首相辦公室召開記者會說，所有前往武漢訪問或旅遊的馬來西亞人，尤其是出現症狀的民眾，都應該即刻到最近的醫院進行健康檢查。

至於回國後沒有出現症狀的民眾，她也要求他們必須於14天內檢測自身的健康情況。

她促請所有馬來西亞公民應推遲武漢的行程，中國方面據知已限制往返武漢的國際航班，同時從1月23日起，不允許為其海外公民提供旅行團配套。

旺阿茲莎也提醒民眾，務必時刻保持個人衛生，如經常用水、肥皂或洗手液洗手。

她奉勸出現症狀的民眾即刻前往醫院，而私人醫院若有任何傳染案例，也應該即刻報告衛生部。

出席會議的包括衛生部長拿督斯里祖基菲里、通訊及多媒體部長哥賓星、外交部長拿督賽富丁、旅遊、藝術與文化部副部長莫哈末峇迪亞、衛生總監拿督諾希山、移民局總監拿督凱魯、國防衛隊首長丹斯里祖基菲里、國家天災管理機構（NADMA） 總監拿督莫達拉曼。

旺阿茲莎指出，國內目前有4宗確診病例、23宗病例的檢測呈陰性反應，另有4宗則還在等待實驗室報告的疑似病例。

她說，除了在飛機場國際入口進行詳細的健康檢驗，衛生部也通過區、州和聯邦的行動室進行密切監測。

“外交部會繼續密切監測仍在武漢的49名馬來西亞人的情況，他們當中以留學生和專業人士佔多數。”

她透露，馬來西亞駐北京大使館已向所有在中國的馬來西亞人發布兩個旅行建議，並推遲前往被認為在中國有危險的13個疫區的旅程。

無論如何，旺阿茲莎說，國內的疫情目前受到控制，民眾無需過於恐慌。

她說，衛生部與世界衛生組織以及出現病毒症狀的鄰國保持緊密合作，民眾應該聽取來自衛生部及相關政府機構的準確信息，不要散播引起社會不安的未經證實消息。

詢及會不會取消中國遊客的免簽證及阻止中國遊客入境時，旺阿茲莎說，，世界衛生組織目前稱還未到如此嚴重的階段，而政府會繼續監測情況。