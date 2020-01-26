發展前景佳 遷居鄉區國人增

（加央26日訊）越來越多人搬到郊鄉地區居住了！
鄉區發展部長拿督斯里麗娜哈崙說，根據2018年人口遷移報告，從城市遷移至鄉鎮的人口顯著增加，從2016年的4.2%提高至2018年的19.5%。反觀從鄉鎮遷至城市的人口卻下降，2016年有15.2%，但2018年卻只有4.8%。
“由此看得出，鄉鎮已成了國人的定居選擇，而且也發現鄉鎮的發展前景不錯，譬如農業、中小企業等。”
鄉區發展部撥款提升基設施
“有鑑於人口遷移趨勢，其部門將會為鄉區提升基本設施工程提供緊急撥款，其中玻州將有3800萬令吉撥款，3000萬令吉供德賓丁宜至對面港路段，餘額則供郊區發展工程。”
麗娜哈崙日前在柏斯里瑪拉工藝學院頒發聯邦鄉村社區管理理事會委任狀後這麼說。
玻璃市3個國會議席共有387個聯邦鄉村社區管理理事會。
玻州政府較早前已議決，將會保留鄉村社區管理理事會（MPKK），但將易名為鄉村發展及安全委員會（JKKK），並由州政府直接管理。
旺賽夫：土團3高職不該受挑戰
土著團結黨政策及策略宣傳局副主任旺賽夫認為，主席、總裁和署理總裁3個高職不該受挑戰，因此希望無人競選。
“他們3人，（黨主席）敦（馬哈迪）、（總裁）丹斯里（慕尤丁）及（署理總裁）拿督斯里慕克力從黨成立至今，都將黨員團結在一起，他們都是團結的象徵，黨仍有許多事務需要他們來完成。”