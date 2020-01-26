發展前景佳 遷居鄉區國人增

（加央26日訊）越來越多人搬到郊鄉地區居住了！

鄉區發展部長拿督斯里麗娜哈崙說，根據2018年人口遷移報告，從城市遷移至鄉鎮的人口顯著增加，從2016年的4.2%提高至2018年的19.5%。反觀從鄉鎮遷至城市的人口卻下降，2016年有15.2%，但2018年卻只有4.8%。

“由此看得出，鄉鎮已成了國人的定居選擇，而且也發現鄉鎮的發展前景不錯，譬如農業、中小企業等。”

鄉區發展部撥款提升基設施

“有鑑於人口遷移趨勢，其部門將會為鄉區提升基本設施工程提供緊急撥款，其中玻州將有3800萬令吉撥款，3000萬令吉供德賓丁宜至對面港路段，餘額則供郊區發展工程。”

麗娜哈崙日前在柏斯里瑪拉工藝學院頒​​發聯邦鄉村社區管理理事會委任狀後這麼說。

玻璃市3個國會議席共有387個聯邦鄉村社區管理理事會。

玻州政府較早前已議決，將會保留鄉村社區管理理事會（MPKK），但將易名為鄉村發展及安全委員會（JKKK），並由州政府直接管理。

旺賽夫：土團3高職不該受挑戰

土著團結黨政策及策略宣傳局副主任旺賽夫認為，主席、總裁和署理總裁3個高職不該受挑戰，因此希望無人競選。

“他們3人，（黨主席）敦（馬哈迪）、（總裁）丹斯里（慕尤丁）及（署理總裁）拿督斯里慕克力從黨成立至今，都將黨員團結在一起，他們都是團結的象徵，黨仍有許多事務需要他們來完成。”