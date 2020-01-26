3月16日10am至3pm 土團最高理事改選提名

（吉隆坡26日訊）土著團結黨黨選委員會主席丹斯里賽哈密宣布，土團黨最高理事會的改選提名，將於3月16日在土團黨總部進行，時間是上午10時至下午3時。

他於今日配合土團黨區部改選提名巡視雪蘭莪、布城及吉隆坡土團黨的提名工作後說，開放讓全國189個區部、青年團及婦女組進行的區部改選提名，全國共有7371個職位待競逐。

他透露，各區部母體有15個職位供提名，分別是議長、副議長、區部主席、署理主席、副主席和10名委員；青年團及婦女組則各有12個職位供提名，包括議長、副議長、團長或主席、副團長或副主席和8名委員。

他說，透露，黨選委員會將在提名結束後，即刻對競選者進行過濾，而過濾出來的符合資格競選者名單將於2月1日公佈。

“已經參與提名的競選者，可以於1月27至29日之間選擇是否退出競選。”

賽哈密說，全國共有1100名黨選委員會官員協助區部改選提名的工作，提名進行的非常順利，所有提名者也都遵守規則。

他說，雖然提名是從上午9時開始，但他發現一些提名者上午7時就已來到區部。

“區部改選的投票將在支部召開的年度會議中進行，支部必須從2月15至3月29日期間召開會議。”

出席者包括土團黨黨選委員會秘書拿督祖基菲里、秘書處蘇佔那和委員諾阿慕然。