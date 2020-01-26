林冠英：希盟代表全民 不分種族宗教齊慶佳節







（巴生26日訊）財政部長林冠英說，做為代表全民的政府，希望聯盟在任何佳節都會不分種族和宗教與全民一起慶祝。

“希盟政府不會減少對華小的撥款及關閉華小，不會禁止非穆斯林出任部長，不會杯葛華商，也不會種族歧視，讓任何宗教儀式自由的進行。”

他也表示，有信心今年的經濟增長尤勝2019年，同時減經人民的生活負擔。

林冠英也是民主行動黨秘書長；他於今日出席由他和巴生華團於巴生福建會館主辦的“2020年庚子年巴生新春大團拜”致詞時說，政府將會加強國內外投資者的信心，以促進經濟進一步成長，讓人民享受合理的生活費。

他也呼籲人民團結一致，並合作搞好國家的經濟。

“新的一年有多項好消息，包括從2月1日起，南北大道過路費調低18%，這是前所未有的，前朝時期只有調漲，這是兌現希盟政府承諾的第一步。”

另一方面，巴生中華總商會會長兼巴生新春大團拜大會主席的林寬城丹斯里林寬城在致詞時說，呼籲所有馬來西亞公民、社團、政治人物盡量不要發表任何傷害到其他族群的言論，多做些促進種族和諧、民族團結的工作，因為種族和諧民族團結是國家經濟成長及社會進步的根基，也是國民的責任。

他，除了前朝政府所遺留下來的經濟以及其他種種問題要治理，更重要的是政治不穩定，政府行政部門執行力不到位，種族主義、宗教主義的升級，這將會破壞國民團結並影響經濟成長。

他希望政府在政策上能公平的對待所有族群，不要讓極端主義者破壞種族和諧，要嚴厲的消除貪腐，正視行政部門效率，多聽取民意，制定對的政策，把國家經濟搞好，讓人民受惠。

籌委會主席兼巴生十八鄉團聯誼會主席拿督陳治年說，種族和諧是國家能夠持續發展，為人民帶來新希望的重要基石。

他希望藉助這類的活動平台，拉近華團與友族團體之間的聯繫與互動，讓友族對華團的宗旨和功能有更多的了解，為未來製造更多聯辦活動與合作的機會。

“2020庚子年巴生新春大團拜”在巴生福建會館禮堂舉行，吸引各族同胞出席參與其盛。

大會主賓是首相敦馬哈迪與夫人敦茜蒂哈斯瑪，其他出席嘉賓包括中國駐馬來西亞大使白天、財政部長林冠英及夫人周玉清、經濟事務部長拿督斯里阿茲敏、原產業部長郭素沁、衛生部長拿督斯里祖基菲里、聯邦直轄區部長卡立沙末、國防部副部長劉鎮東、國際貿工部副部長王建民、婦女及家庭發展部副部長楊巧雙、旅遊部副部長莫哈末巴迪亞、武吉免登國會議員方貴倫、馬來西亞中華總商會總會長丹斯里戴良業、永久名譽會長丹斯里鐘廷森、馬中總商會總會長拿督陳友信及海鷗集團創辦人兼執行董事主席陳凱希。