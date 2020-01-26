豪宅充大本營招外國客 森警搗破網賭捕34中國人





（芙蓉26日訊）非法網絡賭博集團花巨資租下芙蓉一高檔住宅充當大本營，並越洋招攬中國等外國賭客下注斂財。森州警方依據情報於日前展開突襲行動，搗破這個非法集團，並在3間兩層樓豪宅內逮捕34名中國男女，以及充公大批電腦及電子產品。

森州總警長拿督莫哈末尤索夫上週五召開記者會指出，這是森州警方首次發現有非法網絡賭博集團在森州區內租下圍籬社區（Gated and Guarded）的高級住宅，充作營運本營。

商業罪案調查組警員是於23日下午4時30分，拉大隊前往芙蓉新城某高級住宅區進行突擊行動。

根據初步調查，這個非法網絡賭博集團主要是通過手機應用程式Whats APP，或QQ通訊軟件讓中國賭客下注。這次的落網者包括25名中國籍男子，另有9人為中國籍女子，年齡介於25至32歲。

初步調查發現，34人當中，只有5人擁有護照，但也都逾期逗留大馬，他們已被扣留14天協助調查。

莫哈末尤索夫說，警方不久前曾在森州汝來區搗破類似的網絡賭博集團本營，但當時是一般的住宅區域而不是有保安全天守住的高尚住宅區。為此，警方不排除這些不法分子是為了掩人耳目，而花錢租下有保安的圍里社區房屋。

根據初步調查，這3間屋子是於今年1月3日開始被租下，每月租金為4500令吉，兩週前開始安裝了寬頻及網絡設施。至於屋主是否涉及此案則有待調查。

他說，警方是接獲投報後，暗中進行兩星期的調查，才一舉搗破這個非法網絡賭博集團，並相信當中可能還涉及網絡詐騙。

“警方暫無法計算出這次突擊行動所充公的物品涉及價值多少，但當中包括了一輛豐田Velfire豪華房車、17台電腦和76款各品牌手機等。”

他披露，目前已把充公的電腦交由4名武吉阿曼網絡罪案及商業罪案調查專員進行分析及調查，並已證實這個賭博集團的活動涉及中國賭客。

警方目前援引刑事法典第420（欺騙）條文以及移民局法令進行調查，而警方相信，此案也抵觸了公開場所賭博法令。

根據1953年公開場所賭博法令第4（1）條文，罪成者將可被罰款不超過5萬令吉，或監禁不超過3年，至於在1963年移民局法令第39b條文（濫用簽證）下的罪成者，則將可被罰款不超過1000令吉或監禁不超過6個月。

此外，在移民局法令第6（1）（c）（沒有准證）條文下被控，一旦罪成，將可被判最高5年監禁或罰款1萬令吉，或兩者兼施，及最高6下鞭笞。