【武漢肺炎】清空4樓C區病房 雙溪毛糯醫院設隔離治療區

（八打靈再也26日訊）雙溪毛糯醫院已在國內出現武漢肺炎確診病例後，於昨天根據衛生部的標準作業程序（SOP），清空4樓C區病房，改為新冠狀肺炎患者的隔離治療區，據了解，首3例確診患者就在4C病房區接受治療。

醫院平面圖顯示，4樓病房區分為病房A、B、C及D4個區塊，四個病房分別在東南西北區，每區都不互通的獨立分開。

消息透露，雙溪毛糯醫院於昨天將病房4C區的病患調往其他病房後，隨即安排保安人員駐守這個隔離區域，嚴禁閒雜人等進出，也不允許探病的家屬進入，只能將物品通過保安人員轉交給醫護人員。

據知，有家屬想通過保安人員將病患物品帶出，但被保安人員拒絕，並表明病患所有物品都不能帶出，而醫護人員進出也都得穿戴防護衣。

4A、4B及4D病房的病患家屬，依然可以在探病時間探病，惟獨4C病房區不許家屬進入，而來醫院探病的民眾們大部分沒戴上口罩，一切和以往一樣。

在雙溪毛糯醫院任職的醫生透露，一進去是開放式空間的4C病房區，有醫生和護士值班，往裡面走就是小型的隔離病房及大病房，同樣有護士和醫生駐守。

另一方面，當記者聯繫雙溪毛糯醫院負責人欲進一步了解病人情況時，負責人拒絕透露，並指一切都必須由衛生部公佈。