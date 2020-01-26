【武漢肺炎】武漢肺炎大戒備 大馬確診4宗病例







（吉隆坡26日訊）衛生部證實，馬來西亞於昨天再確診一宗武漢肺炎（2019-nCoV，新型冠狀病毒）病例，也是境內第四起武漢肺炎確診病例。

衛生總監拿督諾希山說，最新的一起確診武漢肺炎病例，與早前3宗病例沒有關聯。

他在一篇文告中說，最新一起宗確診病例的患者來自中國武漢的40歲男子，於1月22日連同另外17名中國游客搭乘巴士從新山入境。

他說，患者於1月23日出現發燒的癥狀後，於次日到本地的私人醫院求醫。

“這名患者目前已轉交給新山中央醫院的傳染病治療團隊接手。”

根據昨天出爐的檢驗報告，40歲男子證實患上新型冠狀病毒。

諾希山指出，雖然患者還在發燒及咳嗽，惟目前的情況穩定。

“衛生當局已即時追蹤17名同行游客的下落，而初步檢驗顯示，沒有任何感染新型冠狀病毒的癥狀。”

首3病例情況穩定

昨天較早時，衛生部長拿督斯里祖基菲里在全國危機準備及應對中心（CPRC）召開記者會說，我國發現的首3起新型冠狀病毒病例，3名患者是於上周四（1月23日）由新加坡通過柔佛入境的中國公民，確診感染新型冠狀病毒，而他們是新加坡首兩起確診病例，也就是66歲的中國武漢男子和其兒子的近親。

他說，在馬來西亞確診的3名中國患者，其中一名是65歲的女性，她是上述66歲男子的妻子，以及另兩名是他們兩歲和11歲的男孫。

“他們在送進雙溪毛糯醫院接受進一步治療後，所有患者的情況穩定。”

他說，這一組家庭是與另一組四口之家的旅伴，於1月20日抵達新加坡。

他指出，據了解，其中8人由於沒有出現任何感染的癥狀，因此續程前往新山，而66歲的男子和其兒子則在新加坡的一家醫院等待檢測結果。

他說，新加坡衛生部隨後向馬來西亞通報，這兩名男子的新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，並提供有關他們身處馬來西亞的密切接觸者詳情。

他指出，通過上述資料，柔佛衛生局找到所有8名接觸者，以及在觀察及隔離指令下對他們進行安置，以等待當局對他們所展開的檢測結果出爐。

祖基菲里說，臨床檢測是由雙溪毛糯醫院的國家公共衛生實驗室進行，並證實只有其中3人的檢測結果呈陽性，而另4名旅伴則於上周六早上返回中國。

他指出，另一名家屬也就是66歲男子和65歲女子的媳婦，已被證實沒有染病，目前在雙溪毛糯醫院照顧她的兩名孩子。

他說，3名病患是在作為傳染病的轉介中心的雙溪毛糯醫院接受隔離與治療。

他說，衛生部也正在追蹤可能曾在新山接觸過患者的人士。

有關病患的治療方式，祖基菲里說，目前沒有治療新型冠狀病毒的專門藥物，只能以現有的藥物，根據所顯示的癥狀如咳嗽和發燒治療患者。

他說，世衛組織和各涉及單位，仍無法說明新型冠狀病毒是如何傳染給人類。

萬不得已勿接觸動物 衛長吁國人暫勿訪華

（布城26日訊）衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末建議國人，除非是萬不得已，否則暫時不要前往中國。

他於昨天召開的記者會上說，訪華的公眾應進行防範措施，尤其是在中國期間及返回馬來西亞之後。“在結束訪華回國的14天內，如果生病、出現呼吸道感染如咳嗽或呼吸困難，應該即刻接受治療。”

他說，在看醫生時，也必須告訴醫生本身的旅行史。

“在訪華期間，時時攜帶口罩及洗手液，以在需要時使用。”

祖基菲里也促請國人在訪華期間，不要前往人多的地方，以及跟任何出現癥狀的人有密切接觸。

“不要到訪動物農場、售賣活動物的菜市場、屠宰場或碰觸任何動物。”

須告訴醫生旅行史

此外，他說，在訪華期間，避免生食或食用未完全煮熟的動物料理。

祖基菲里指出，我國在出現3起新型冠狀病毒確診病例後，當局將會24小時在全國入境處加強守關。

“（國家入境處的）體溫掃描器全都良好操作及充足。截至目前，情況受到控制。”

發熱咳嗽 呼吸困難 新型冠狀病毒人傳人

（吉隆坡26日訊）衛生部總監拿督諾希山提醒民眾，至今仍不清楚新型冠狀病毒（2019-nCoV）的感染方法，而根據已發生的病例，發現一般癥狀為發熱、咳嗽及呼吸困難。

“目前的資料已證實新型冠狀病毒有人傳人的現象，尤其是親密接觸的群體。”

“因此，衛生部將通過世界衛生組織繼續監督新型冠狀病毒的發展，以了解最新的情報。”

他強調，衛生部將會確保採取適當的預防與控制措施。

諾希山也在文告中提醒游客，不論是仍在中國或即將返馬的游客，都得採取保持個人衛生的預防措施，包括多用水、肥皂或洗手液洗手。

他說，民眾到中國旅游期間必須隨身攜帶口罩掩蓋口鼻，若有需要就使用洗手液，同時避免去人流密集的地方，以及避免近距離接觸有癥狀的病人。

他勸告民眾，在中國期間避免到牲畜養殖場、售賣動物的巴剎、繁殖場，及避免觸摸任何種類的動物，以及避免食用任何生的或沒有完全煮熟的動物產品。

“民眾在從中國返回後，若14天內出現發熱、咳嗽及呼吸困難等癥狀，就得即刻求醫接受治療。”

如何防範武漢肺炎

在咳嗽、打噴嚏時，使用紙巾擋住口鼻，把紙巾丟掉後，用水並使用肥皂或洗手液洗手。

經常使用肥皂及水洗手，洗手時間不少於20秒。

在公眾場所或近距離接觸人群時戴上口罩。

保持良好的個人衛生與清潔習慣。

避免用不乾淨的雙手接觸眼睛、鼻子或嘴巴。

避免近距離接觸有咳嗽及打噴嚏癥狀的病人。

食用完全煮熟的肉及蛋。

消毒清潔物品的表面。

若有癥狀，必須即刻求醫，尤其近期曾往返中國武漢的人士。

武漢湖北返馬國人無恙

（吉隆坡26日訊）衛生部總監拿督諾希山證實，近期從中國湖北省及武漢回國的87名馬來西亞人，已確認沒有感染新型冠狀病毒。

“他們在抵達入境處就接受身體檢查，同時要求他們一旦出現感染病毒的癥狀時，必須即刻前往醫院治療。”

他告訴《每日新聞》，截至目前，測出對病毒呈陽性反應只是涉及中國游客的4宗病例。

根據報道，馬來西亞駐中國大使拿督再納阿比丁日前說，共有87名在武漢及周邊地區的馬來西亞人回國慶祝華人農曆新年。

他說，共有28名馬來西亞人，因為武漢封城措施而無法離開，不過，這28名仍在武漢的馬來西亞目前是安全且健康。

民眾防武漢肺炎搶購 商店口罩售罄

（檳城26日訊）我國衛生部昨日證實國內出現武漢肺炎確診病例後，引發人人自危，許多民眾紛紛購買口罩自保，就連在我國的中國遊客也加入搶購行列，不少實體店及部分網購店的口罩都在一天之內相繼售罄。

《光明日報》記者昨日傍晚及今早走訪喬治市多家Watsons及Guardian藥妝店，及1st Avenue廣場的Mr Diy和Easy Home家庭用品店，發現無論三層式口罩或N95口罩，都已被搶購一空。

Easy Home的店員受詢時透露，該店原本有數十盒N95口罩，每盒有50個口罩，平時乏人問津，但自昨日突然有不少民眾前來購買，本地民眾通常只買一盒，但中國遊客一買就是至少四五盒，瞬間售罄。

免洗洗手液熱銷中

Mr Diy的店員則說，自我國在數週前開始傳出流感病例，該店口罩銷售量就有所上升，而昨日我國傳出確診武漢肺炎病例後，剩餘的數十盒三層式口罩就在昨日中午賣完。

受詢Watsons、Guardian藥妝店、Mr Diy及Easy Home家庭用品店的店員都指出，不少民眾及遊客持續上門要購買口罩，但基於目前是農曆新年公共假期，尚不確定供應商何時才會補貨。

此外，Watsons及Guardian藥妝店的各品牌免洗洗手液，也在熱銷當中。

來自中國廣東，目前在理大修讀教育系課程的陶冶情獲悉家鄉口罩已賣斷貨，特於今早到1st Avenue廣場找尋，希望買得到口罩，以便在兩週後帶回家鄉給家人，詎料，這裡的三層式及N95口罩也已售罄。

她在一些店鋪仍看到所剩無幾的布製口罩，但考慮到布製口罩的防禦效果不如三層式及N95口罩，她因此沒買下，希望在其他地方找得到。

另一方面，記者也瀏覽Lazada及Shopee網購平台，發現部分賣家的口罩也已售罄。

收銀員勤用免洗洗手液

武漢肺炎引發人人自危，除了街上一些民眾已主動戴上口罩，商場一些店鋪的店員也紛紛戴上口罩，1st Avenue的Guardian藥妝店收銀員更擺一罐免洗洗手液在櫃檯，每服務幾名顧客，就洗手一次。

這名店員表示，他們從事的是服務性行業，每天持續與不同人接觸，也包括中國等各國遊客，戴上口罩及勤加洗手，不僅保護自己及保護顧客。

郭菀麗：N95較三層式口罩好

馬來西亞藥劑師協會檳城分會主席郭菀麗受訪時指出，以阻隔病毒及微粒效果而言，N95口罩的確比三層式口罩好得多，但也因為N95口罩阻隔性強，將對佩戴者造成呼吸困難，難以長時間佩戴，部分佩戴者或因呼吸不適，而直接放棄佩戴。

她認為，以目前北馬區的情況來看，民眾暫無需強制佩戴N95口罩，選擇佩戴三層式口罩即可。

“三層式口罩佩戴起來相較舒適，更適合長時間佩戴，為佩戴者提供持續性的基本防護。有三層式口罩基本防護比起因N95佩戴後呼吸困難而完全不佩戴來得好。”

她續說，除非是像中國或中南馬般已出現確診病例，民眾或就需要選擇阻隔能力更強的N95口罩。

郭菀麗也說，便捷攜帶的小罐式免洗洗手液，讓民眾可以隨時隨地洗手，但效果與以肥皂、洗手液及流動清水正式洗手還是有差別。她因此鼓勵民眾除了有免洗洗手液，也不忘做好正式洗手。

她提醒，武漢肺炎病毒與流感病毒都是透過飛沫傳播，民眾不僅要勤加洗手，也要養成良好的咳嗽及打噴嚏禮儀。咳嗽及打噴嚏時，需用紙巾或手帕摀住嘴鼻、避免朝向他人或食物。配戴口罩、不與他人共用手帕及毛巾、避免到人多的地方。