【武漢肺炎】拒讓孩子隔離檢測 中國夫婦被捕

（新山26日訊）2歲中國籍孩童被懷疑感染新型冠狀病毒，其父母以隔天要趕搭飛機回國為由拒絕隔離檢驗而帶走男童，警方接報後於昨晚9時20分在士乃機場逮捕2歲孩童的父母。

柔佛州總警長拿督莫哈末卡瑪魯丁證實網傳的報案紙表示，警方是接獲新山中央醫院一名醫生的投報，並於昨晚在機場逮捕這對父母，再將他們交給柔佛州衛生局採取進一步行動，他們昨晚已被帶往醫院隔離檢驗。

根據網上日前流傳的一張報案紙，內容大概是一名26歲醫生報案，指一名2歲中國籍孩童被懷疑感染新型冠狀病毒，但其父母抗拒隔離檢測的指示，強行把孩童帶離政府醫院。

懷疑孩童感染新型冠狀病毒

與此同時，柔佛州衛生局局長阿曼披露，當局會展開調查後向衛生部呈報。

據英文《星報》報導，此事於本月24日（上週五）晚上10時許發生，一對中國籍夫妻帶著2歲的孩子到新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）求診，院方診治他們的孩子發現，該名孩童出現新型冠狀病毒的病徵，於是要求將孩童送往淡杯柏邁醫院的隔離病房，以作進一步檢驗。

報導指出，這對夫妻早前先是帶了孩子到私人醫院求診，惟院方後來建議他們將孩子送往中央醫院。不過，夫妻倆獲悉孩子必須隔離檢查後，以翌日趕搭飛機回國的理由回拒醫生。

一家三口被隔離視頻曝光 男子圖爬過玻璃牆

（新山26日訊）強行離開新山中央醫院的中國籍一家三口，疑似在士乃機場被隔離的視頻曝光，畫面顯示一名男子企圖爬過玻璃圍牆，被機場工作人員阻止。

臉書專頁“Suara Penjawat Awam”今日上載了一段標題為“武漢肺炎”的視頻，地點疑似在士乃機場的離境室，視頻中一名身穿白衣的男子走向玻璃圍牆，當下有一名女子問他：“你要幹啥呀？”

這時，男子突然用力拍了兩下玻璃，並看了一眼比他身高高一些的玻璃圍牆，準備爬出牆外，但不果。

雖然男子沒有成功爬牆，但驚動了在圍牆外戴著口罩的機場工作人員，他們紛紛用不同的語言說“不可以”，以阻止男子的行為。

男子這時拿出一張白紙，用中國話向機場員工說：“找一個中國人說話，我有報告。”

一名女性工作人員也意識到對方想要溝通，於是吩咐找一名能聽懂中國話的人過來充當翻譯。