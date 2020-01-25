【武漢肺炎】 防疫專家鍾南山： 幾種新藥準備臨床治療

（廣州25日綜合電）中國防疫專家鍾南山表示，目前有幾種已確認安全性的藥物準備用於臨床治療，但具體療效還需進一步觀察。

據《廣州日報》今天（25日）報導，中國國家衛健委高級別專家組組長的鍾南山昨天（24日）在廣州受訪時，談及備受關注的武漢新型冠狀病毒肺炎的治療。他說，目前，已有幾種藥物準備用於臨床治療，“已經確認是安全的，但具體療效還需進一步觀察。”

鍾南山也說：“到目前為止，疫情在（中國）全國還不算暴發，沒有出現非常明顯的連鎖反應，只要控制住這個就好辦。”

鍾南山強調，目前最有效的防控手段就是早發現早隔離。“發現了，就隔離！只要新型冠狀病毒感染者及時被隔離，後期病人就會少很多。”

他說，要盡可能減少傳播，傳播的病人越少，出現“超級傳播者”的機率就減少。

鍾南山也提及一個從武漢到外地旅遊時發病的病例，剛開始出現症狀時不願意去醫院就診，兩天后發燒嚴重了才去醫院就診。“本來一開始體溫並不高，拖了兩天時間，病情就嚴重了”。他呼籲從湖北到外地過年的人員，如果出現症狀，及時到醫院就診，如果沒有症狀，最好自我隔離14天。

鍾南山並提醒：“我們需要重視防護，但也不必恐慌。”在春節期間只要注意防護，就可“安全過年”。

他說：“盡量減少走親訪友，盡量少去人員密集的場所，出門戴口罩，在室內註意通風，勤洗手，多運動，少熬夜。健康年才是幸福年。”