【武漢肺炎】酷航：改飛目的地 杭州航班110武漢人非遭遣返

（新加坡25日訊）聯合早報報導，週五（24日）從新加坡飛往杭州的酷航TR188航班，機上110名武漢人是選擇改飛中國大陸、澳門或者香港其他目的地的乘客，而非網絡上傳言說的遣返遊客。

酷航週六（25日）上午答复zaobao.sg詢問時透露，上述航班的所有乘客抵達杭州後，先在機場進行了增強版的健康篩檢。

110名武漢乘客也進行了額外檢查，其中一人需要進一步血液檢查。

酷航也說：“航班所有乘客和機組人員已經在機場隔離，直到血液檢查結果出來為止。”

至於原定在周五晚間11時15分返航新加坡的TR189航班，飛機在機艙消毒後，於週六上午5時30分起飛。

根據樟宜機場飛機起降記錄，該航班於上午10時22分降落，比原定時間晚了大約6個小時。酷航為受飛機延誤影響乘客提供了餐飲。

酷航在答復中也透露，酷航一向來都使用寬體的波音787型客機執飛新加坡杭州航線，大年除夕的這趟航班上載有314名乘客。

由於中國湖北省的所有公共交通工具暫停服務，酷航取消了1月23日至2月2日之間，新加坡和武漢之間的航班​​，並讓受影響乘客選擇接受全額退款，或者將機票改簽飛往酷航運營的中國大陸、澳門或者香港的其他目的地。

酷航也說：“酷航所有航班都提供消毒劑和口罩，供乘客和機組人員在需要時使用。”