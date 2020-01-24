【武漢肺炎全球擴散】北京2大廟會取消 故宮上海迪士尼關閉

（北京24日訊）新型冠狀病毒肺炎（nCoV，又稱武漢肺炎）持續擴散，為防控疫情，中國多地已有不少旅遊景區暫時關閉，包括北京的故宮博物院、上海迪士尼樂園、福建廈門的鼓浪嶼，山西的平遙古城、五臺山、雁門關、江蘇南京的玄武湖、夫子廟秦淮風光帶、孫中山紀念館、棲霞山、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、浙江杭州的西湖，上海的豫園、浦江遊覽全線、廣東的廣州塔等。

北京市東城區管委週四（23日）宣佈，原訂在大年初一（25日）舉辦的龍潭、地壇廟會都會全部取消。

與此同時，故宮博物院亦決定自大年初一（25日）起閉館，恢復開放時間另行通知，以避免人員聚集引發交叉感染。

龍潭廟會是北京市在農曆新年期間的傳統大型群眾文化活動之一，至今已有36年歷史，內容包括有民俗表演、花會、車展、書市，以及小吃一條街等，深受歡迎。至於地壇廟會更規模宏大，最曯目的莫過於其仿清代祭地儀式，會有數百名演員扮演滿朝文武百宮及皇帝，在方澤壇上表演仿清代祭地儀式。歷屆地壇廟會都會吸引數百萬人次的遊客入場遊玩，其勝景被譽為是現代《清明上河圖》及“中國的狂歡節”。

此外，北京兩大著名高等學府清華大學及北京大學，同日亦先後表示週五（24日）起暫停校園參觀，預約全部取消。

另一邊廂，上海迪士尼度假區公布，為配合目前疫情防控工作的需要，保障廣大遊客和演職人員的健康與安全，上海迪士尼度假區將自2020年1月25日起暫時關閉上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮（包括華特迪士尼大劇院）和星願公園。

上海迪士尼度假區將繼續保持密切監測並與政府部門保持緊密溝通，另行通知恢復開放的時間。

上海迪士尼度假區表示，將協助已經購買樂園門票、預定酒店、購買《美女與野獸》演出票的遊客通過原購票渠道辦理退款，將盡快通過度假區官方渠道發布具體的退改措施。

中國830宗確診 26死

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（24日）凌晨零時，中國確診個案增至830宗，其中重症177宗，死亡病例增至26宗。疫情亦擴展至29個省，內蒙古、陝西、甘肅及新疆均有新增病例。另外，20個省累計疑似病例增至1072宗。

截至中午，湖北省有13個城市“封城”停運交通，包括：武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、黃岡市、赤壁市、荊門市、咸寧市、黃石市、當陽市、恩施市、孝感市。