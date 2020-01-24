李文材：大馬暫無確診 關卡高度戒備





（怡保24日訊）衛生部副部長李文材指出，至今日為止，我國並沒有出現武漢肺炎的確診病例，不過大馬邊境關卡已提升入境者的檢疫程序，高度戒備。

“日前在我國出現的4宗疑似病例，已確定對武漢肺炎檢測呈陰性反應，如今4人都已獲准回家。”

自新加坡昨日出現首宗武漢肺炎確診病例後，李文材今日中午到怡保機場，巡視機場入境處檢查從新加坡飛抵怡保乘客體溫的作業程序，並表示衛生部會提昇機場入境處的檢測體溫器材。

他也透露，曾與新加坡首宗武漢肺炎確診病例的病患接觸的8名中國籍人士，昨日從新加坡入境馬來西亞後，已被當局安排在新山一家酒店進行隔離觀察至少一個星期，目前8人都沒有出現武漢肺炎的症狀。

“我們會繼續監督和檢疫工作，以便能在早期發現並隔離病患，以免病毒入境我國，尤其是通過新加坡入境我國的中國籍人士。”

“我國也處於高風險，因為我國每年都會有300萬來自中國的遊客。”

他表示，目前全球已有超過800宗確診病例，25個死亡病例，幾乎整個中國都出現確診病例，其他同樣有這病例的國家與地區包括新加坡、香港、台灣、澳門、日本、韓國、泰國和美國等。

出席巡視機場的還有霹靂州衛生局副局長烏米、近打縣衛生局主任阿斯瑪及霹靂州移民局局長卡馬路丁等。