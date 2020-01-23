【武漢肺炎擴散全球】獅城首宗確診 衛部追蹤9旅伴30乘客

（新加坡23日訊）新加坡衛生部今天表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州到新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

衛生部晚間指出，這名66歲、居住在中國武漢的男子20日和家人搭乘中國南方航空CZ351班機從廣州飛抵新加坡，曾入住香格里拉聖淘沙渡假酒店。他在班機上就出現喉嚨痛症狀，但未發燒。他抵達新加坡隔天後出現發燒症狀並開始咳嗽。

這名男子的檢體是在今天晚間6時被確認2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）檢驗結果為陽性，目前人在新加坡中央醫院接受治療，情況穩定。

新加坡衛生部表示，已啟動追蹤這名男子接觸過的對象，包括他的9名旅伴以及同機上坐在他前面兩排及後面兩排約30名乘客。

衛生部表示，男患者乘坐中國南方航空編號CZ351航班前往新加坡，當時已經出現喉嚨痛，但並無發燒，翌日開始發燒和咳嗽。之後於22日求醫，發現患有肺炎，上報為新型冠狀病毒疑似病例，最終於23日下午6時確診。患者目前於新加坡中央醫院（Singapore General Hospital）接受隔離，情況穩定。

患者的37歲兒子也懷疑染病，目前留院，同行家人將接受隔離兩週。不過暫時無證據顯示病毒已經在新加坡擴散。當局已經開始追蹤與患者乘坐同一班客機的大約30名乘客。

新加坡目前有28宗疑似個案，年齡介乎1至78歲，當中7宗已經證實並無受感染。衛生部傳染病主管表示，將採取一切措施阻止病毒傳播，但估計將會有更多的確診個案。

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的總理李顯龍表示，新加坡比起2003年爆發SARS時準備得更好，強調公眾毋須恐慌。

不過隨着新加坡出现第一起武汉肺炎确诊病例，从明天（1月24日）起，除了樟宜机场外，陆地和海路关卡也将设立体温检测。不过，新加坡目前还没有出现社区传播迹象。此外，新加坡卫生部的旅游警示也扩大到整个湖北，吁国民应避免前往湖北。