暫時別去武漢 衛部吁做好防範

（吉隆坡23日訊）衛生部呼吁欲前往中國武漢的民眾展延行程；倘若無法展延行程，則必須做好預防措施，以降低感染武漢肺炎的風險。

衛生總監拿督諾希山今日發表文告指出，當局迄今為止尚不清楚2019-nCoV病毒（武漢肺炎）的傳播方式。

他透露，患上武漢肺炎的患者均被發現有呼吸道感染的症狀，例如發燒，咳嗽和呼吸困難，因此病毒有可能透過人與人之間的傳染。

“但是，世界衛生組織和有關各方進行的調查，卻未能提供明確的答案，也無法確定該病毒實際上是如何傳播給人類；世界衛生組織也尚未對中國發布任何旅行和貿易限制。”

諾希山表示，若無法避免前往武漢的民眾，則需做好預防措施，並保持良好的衛生習慣，如經常用水和肥皂或洗手液洗手。

他補充，民眾身處武漢期間，需隨身攜帶口罩和洗手液，以備需要時使用；此外，民眾在探訪期間，也應避免前往公共場所以及避免與任何有症狀的人互動。

“在訪問期間，避免前往牲畜養殖場，出售活體動物的市場，繁殖場或接觸任何種類的動物；避免進食任何生鮮或未煮熟的動物產品。”

“一旦生病（即出現呼吸道感染的症狀，例如發燒，咳嗽或呼吸困難），需在14天內立即就醫，並告知醫生有關旅行的行程。”

諾希山指出，衛生部將持續透過世界衛生組織獲得的信息，以監測武漢肺炎的感染情況，並不時向民眾更新最新的發展情況。

他強調，衛生部將採取適當的預防和控制措施，確保災情不會在我國爆發。