武漢肺炎全球擴散 大馬接4疑似病例

（吉隆坡23日訊）衛生總監拿督諾希山證實，衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）至今已接獲4宗疑似感染武漢2019-nCoV病毒的案例報告。

諾希山週四發文告指出，當局接獲報告後，即把疑似感染者隔離，以進一步治療和調查。

“首3名患者進行的樣本檢測中發現，對2019-nCoV病毒呈陰性反應。”

至於最新一起是於週三在沙巴發生的疑似武漢肺炎患者，其病情則呈穩定情況。

諾希山說，該名患者的樣本已被送往國家醫藥研究所（IMR）接受檢測，而測試結果預料將在近期出爐。

亞航馬印航空停飛武漢

基於當前的衛生形勢及政府的宣布，亞航宣佈即起至1月28日，暫時取消所有從亞庇、泰國曼谷和普吉往返中國武漢的航班。

亞航強調，亞航遵守全球及和世界衛生組織（包括世界衛生組織）的建議與法規，因為

確保乘客和航班人員的安全與福祉是該公司的首要任務。

亞航丐今日發出的文告中，建議在武漢的亞航乘遵守當地政府及衛生部門的公告，並與各自的外交辦事處或使館聯繫以尋求幫助。

亞航表示，正在密切監視這種情況，並將繼續提供有關最新動態的信息。

亞航為希望更改往返武漢的旅行計劃的乘客提供以下選擇：

1.改航：免費更改從亞庇、曼谷和普吉往返中國其他地點的航班，但視座位情況而定。適用於2月29日之前的所有航班；

2.信用賬戶：將原有航班的票票保留在亞航BIG忠誠賬戶中，以備將來使用亞航旅行時使用。適用於2月29日之前的所有航班；

3.全額退款：如果取消航班，則按照之前的付款方式可以全額退款。適用於2月15日之前的所有航班，以及2月16日至29日的返程航班。

亞航指出，使用網上訂票系統的乘客，可以登入support.airasia.com進行退款程序；通過旅遊社或網上代理訂票的乘客，則尋求相關的旅遊社或網上代理進行退款程序。

與此同時，馬印航空宣佈，暫停往返吉隆坡國際機場及中國武漢天河國際機場的國際航班，即時生效。

馬印航空今日發文告說，隨著武漢爆發冠狀病毒疫情后，當地官員發出旅行禁令，該航空公司因而暫停吉隆坡往返武漢航班，以確保機組人員及乘客的安危。

馬印航空公司說，持有1月23日至2月8日期間有效機票的乘客，可致電客服中心+603-78415388或親臨票務處尋求下一步援助。

“我們也正在緊密觀察武漢當地情況，並在我們的網站為乘客提供最新消息。”