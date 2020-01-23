關稅局助防武漢肺炎 監督旅客攜帶食物





（八打靈再也23日訊）關稅局總監拿督斯里柏迪阿都哈林說，除了協助監督遊客攜帶可能有病菌的食物，關稅局官員也會幫助衛生官員在健康體檢方面的工作。

他於今日出席關稅局主辦的國際海關日38週年紀念活動後，詢及在武漢肺炎爆發後，我國是否對中國進口的食物進行檢查時說，關稅該局接獲獸醫局有關協助監督旅客攜帶物品的申請。

“不過，有發燒症狀的武漢肺炎屬於衛生部（的管轄），他們有相關的健康檢測系統。”

“關稅局沒有直接涉及其中，包括病人及食物，只是協助防範。”

OPR下調外資仍強勁

另外，財政部副部長拿督阿米魯丁在致詞時說，雖然隔夜政策利率（OPR）下調0.25%至2.75%，但外國直接投資的流入勢頭仍將繼續，因為投資者對馬來西亞經濟的信心仍然強勁。

他表示，經濟的基本面與競爭力保持不變，政府為確保良好的財政環境而採取的謹慎行動也增強投資者的信心。

他也透露，關稅局於1月首兩週展開68項與菸酒有關的執法案件，涉及的價值和稅額超過4972萬令吉。

阿米魯丁過後在記者會上說，關稅局需要利用最新的信息科技來應對當前的數碼經濟及工業革命4.0的挑戰。

“首相敦馬哈迪主持的反貪內閣特別委員會（JKKMAR）會議同意使用科技來提高關稅局的運作，建立地方控制中心，通過閉路攝影監控，增設人工智能設施與運作輔助工具。”

他表示，商界對政府部門的往來給予厚望，希望通過快速的科技發展，能快速地再現完成文件與批准程序。

為了達到馬來西亞成為地區主要投資目的地的目標，他坦言必須改變經營的方式。