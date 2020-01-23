春節也得防A流感 李文材：有症狀須戴口罩

報導：藍冰冰

攝影：楊初猛

（布城23日讯）随著农历新年的到来，人流频繁，预料将会加剧国内的A型流感病例的扩散，卫生部副部长李文材促公民加强保持个人卫生，避免去人群聚集地方，同时在一旦出现流感症状，应该自动自发配戴口罩或居家距离，减少病毒的传播。

他接受《光明日報》專訪時表示，我國的A型流感病症的散播相信還未到頂點，衛生部也在密切的關注疫情的擴散程度，而農曆新年期間，國人回鄉過年或外出旅遊，最有可能提升流感傳播風險。

不過，他也安撫民眾說，流感其實並不是那麼可怕，很多人感染流感都會自動痊癒，其死亡率非常低，1萬名患者中，也僅有0.8人可能死亡，民眾因此不用太恐慌，或者競相的去注射疫苗，反之多喝水、多洗手，注重保持個人衛生才是最佳的防範措施。

多喝水多洗手保持個人衛生

他說，流感是一種季節性流行性感冒，常年潛伏。在我國，每年1月至3月、4月，以及7月至9月都會出現流感病例，唯並非每一次都會有大型爆發。“對上一次就是2009年的H1N1，以及2017年的A型H3流感，而這一次也算是一次程度比較大的擴散。”

对于市面上出现疫苗不足，李文材强调，由于每年流行的流感的病毒都不一样，今年可能是A型，明年是B型，接下去可能是C型，所以一般的私人医院和诊所是不可能囤存流感疫苗，往往是在疫情爆发，随著注射疫苗需求的增加，才会向卫生部提出进口该疫苗的申请。

“可是，藥廠必須3至6個月的時間生產該疫苗，因此才會出現疫苗短缺的錯誤感覺。”

他說，私人醫院和診所是在去年12月提進口疫苗的申請，因此，大批的疫苗預計會在2月至3月陸續運抵。

不過，李文材再次強調，注射流感病毒疫苗也非100%的起到防疫作用，它只能有60%至70%的成效，因此國人也不要以為註射了疫苗就百毒不侵。

他也促請民眾不要把當前的流感和在中國武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎混為一談，並因此而陷入恐慌中。

他強調，我國迄今沒有發現武漢肺炎的病例，而衛生部危機防範和應對中心（CPRC）也一直關注這個疫情的演進，而目前政府也通過在我國所有國際機場展開監督入境機掣防范武漢肺炎的入侵。

經過一整年宣導抗禁煙令聲音減少

因為推行餐館全面禁煙令而受到煙民炮轟，李文材欣慰在經過一整年的教育、宣導，抗拒禁煙令的聲浪慢慢減少，大多數的民眾都已經接受食肆不能抽煙的事實。

他說，這也可從禁煙令今年1月1日全面落實首日開出708張，慢慢銳減到300餘張，就顯示餐館和煙民再次有所醒覺。

他坦言，當局難以通過長期嚴格執法來達致餐館零吸煙的目標，依舊必須透過教育，讓煙民養成進餐館不吸煙的習性，因此衛生部非常需要餐館和民眾給予配合，積極舉報煙民的劣行。

對於未來會否把禁煙令擴大至其他範圍，李文材說，我國目前有23個區域是禁煙區，包括公共交通、醫院、機場、學校等，而擴大禁煙區域是遲早的事，衛生部在未來會加以探討。

他表示，政府也鼓勵私人界自願申請把私人場所禁煙令。“迄今，衛生部已經頒布了300張藍絲帶證書（Blue Ribbon Certificate）給私人場所業者，當中酒店和民宿場所佔大部分。

談及衛生部可能禁止電子煙的售賣與吸食時，李文材表示，政府希望可以在今年上半年對電子煙的“地位”作出一個決定。

“政府將從全面禁止、允許但不能有尼古丁以及全面允許進行探討。”

當了副衛長過年休息計劃泡湯

出任衛生部副部長後，李文材趁農曆新年假期“好好休息”的計劃已經泡湯了。他今年的新春活動已經排到滿滿，3天新年假期，他只有除夕夜和家人吃團圓飯及年初二到昔加末的家庭餐會之外，其他的時間都必須出席各類社團活動，完全沒有可能像以前做反對黨時，有時間好好休息。

李文材今年的新年會如往年般回怡保的老家和家人團圓，然後年初二到昔加末的兄弟家庭餐會。李文材有3個哥哥、2個弟弟和3個妹妹，家族成員近百人，家族成員會採取“輪值”方式餐會過年。

除了禁煙令外，李文材在2020年，也將致力於推動B40群體健康關懷計劃、醫療系統數碼化作業等醫療計劃，為馬來西亞人民打造更完善及有效的醫療服務。