南北大道調低18%過路費 檳橋也受惠

（檳城23日訊）南北大道將從2月1日起下調18%過路費，檳城大橋第也在受惠名單內。

根據財政部長林冠英今日發表的文告，檳城大橋限第二、第三、第四及第五級別的交通工具受惠。

林冠英說，政府依據國庫控股公司及公積金局提呈的建議，決定重組南北大道公司，並已獲得內閣的通過。

他說，在1月22日召開的內閣會議上，通過了政府重組南北大道公司的決定。該會議也下達指示，必須在同一天和所有利益相關者之間舉行一次緊急會議，以確保政府對南北大道公司重組的決定能夠順利，並且及時地進行。

他說，有關會議由他於1月22日主持，通訊和多媒體部長哥賓星、國庫控股公司及公積金局高階主管、工程部代表以及財政部的官員也出席了這項會議。

他說，相關會議確認了由首相敦馬哈迪所公佈過路費下調的日期，即2月1日開始。轎車、巴士及德士將享有18%過路費折扣（受惠的交通工具屬南北大道包括新巴生河流域大道（NKVE）、南北大道第二中環銜接大道（ELITE）、馬新第二通道（LINKEDUA）、第二東海岸大道（LTP 2）、芙蓉波德申大道（SPDH）、北海居林大道（BKE）第一、第四及第五級別。

“檳城大橋則為第二、第三、第四及第五級別的交通工具受惠。”

檳城大橋第一級別交通工具是摩多。摩多過橋費之前已被豁免。

他說，至於商用車輛的過路費則和當前一樣保持不變，有關過路費將不會再調漲，直至大道的特許經營權結束。

他說，通過降低18％的過路費，大道使用者將在2020年直接省下高達11億令吉的款項。這包括從18％折扣中節省的5億令吉，以及政府賠償大道公司以便凍漲過路費的6億令吉。這6億令吉的補償金若非用於高速公路使用者和特許經營者的利益，則可以用於全國的福利項目和經濟發展。（檳城23日訊）南北大道將從2月1日起下調18%過路費，檳城大橋第也在受惠名單內。

根據財政部長林冠英今日發表的文告，檳城大橋只限第二、第三、第四及第五級別的交通工具受惠。

林冠英說，政府依據國庫控股公司及公積金局提呈的建議，決定重組南北大道公司，並已獲得內閣的通過。

他說，在1月22日召開的內閣會議上，通過了政府重組南北大道公司的決定。該會議也下達指示，必須在同一天和所有利益相關者之間舉行一次緊急會議，以確保政府對南北大道公司重組的決定能夠順利，並且及時地進行。

他說，有關會議由他於1月22日主持，通訊和多媒體部長哥賓星、國庫控股公司及公積金局高階主管、工程部代表以及財政部的官員也出席了這項會議。

他說，相關會議確認了由首相敦馬哈迪所公佈過路費下調的日期，即2月1日開始。轎車、巴士及德士將享有18%過路費折扣（受惠的交通工具屬南北大道包括新巴生河流域大道（NKVE）、南北大道第二中環銜接大道（ELITE）、馬新第二通道（LINKEDUA）、第二東海岸大道（LTP 2）、芙蓉波德申大道（SPDH）、北海居林大道（BKE）第一、第四及第五級別。

“檳城大橋則為第二、第三、第四及第五級別的交通工具受惠。” 槟城大桥第一级別交通工具是摩多。摩多的过桥费之前已被豁免。

他說，至於商用車輛的過路費則和當前一樣保持不變，有關過路費將不會再調漲，直至大道的特許經營權結束。

他說，通過降低18％的過路費，大道使用者將在2020年直接省下高達11億令吉的款項。這包括從18％折扣中節省的5億令吉，以及政府賠償大道公司以便凍漲過路費的6億令吉。這6億令吉的補償金若非用於高速公路使用者和特許經營者的利益，則可以用於全國的福利項目和經濟發展。