居民喊話：景點都休息了 “新年別來馬六甲”

（馬六甲23日訊）網友在臉書發公開信，懇求非馬六甲人在這個新年期間別來馬六甲，在網上被踴躍轉貼、留言及按贊。

日前，一名網友在臉書張貼一張文字圖片，內容為一封馬六甲寫給非馬六甲人的英文公開信，內容如下：

“親愛的非馬六甲人：

我很悲傷的通知你們，今年將是一個很悶的農曆新年，不會像以往般熱鬧，所有的俱樂部、景點和廣場都會休息。馬六甲動物園也會關閉，因為所有的動物都回去各自的家鄉吃團圓飯。

這裡將不會有年景佈置、沒有煙火砲竹，甚至愛極樂收費大道和你們最喜歡的沙爹律律也會休息；因此，你若來到將會很悶。真的，完全沒有東西可看或參觀。

所以請留在你所在的地方，請不要拜訪馬六甲，直到農曆初七。同時，我極度推薦你們駕車到關丹，關丹有比較寬闊的道路及更多的停車位，也更熱鬧。我的意思是，就去任何地方，除了馬六甲。知道嗎？

恭喜發財。

馬六甲人敬上”

轉貼此文的人甚多，截至目前，其中一個於1月16日張貼此圖的帖子，已經獲得1280則留言及4353次分享，同時有1666個人按“哈哈”、1133人按贊、10人按“愛心”、6人按“驚訝”、2人按“悲傷”及2人按“憤怒”。

有網友以“關丹人”名義回應在文中被點名，感謝馬六甲人對關丹的厚愛，並對所有非馬六甲人和非關丹人喊話：“很不幸地，關丹這裡也不熱鬧，海邊將會關閉、沙爹業者將與沙爹律律業者出去玩、咖哩面檔也會休息。雖然我們的動物園開放，但裡邊沒有動物。關丹從來沒有年景佈置，今年恐怕也一樣，這裡沒東西看、吃或做，別來關丹”，接著點名檳城是一個可參觀的好地方。

部分相信是馬六甲人的網友留言支持，直呼是馬六甲人的心聲，有些則紛紛為自己的家鄉喊話，如別來怡保和吉隆坡等。