灑水禮迎188遊客 星宇台飛檳首航抵達





（檳城23日訊）台灣星宇航空STARLUX正式啟航，今日首3班機JX201、JX701与JX721一起從台北出發，分別飛往澳門、峴港与檳城，其中JX721班機首航順利在今午2時抵達檳城國際機場，獲檳州政府以灑水洗塵儀式歡迎，188名首批游客皆獲贈禮包。

檳州旅游發展、藝術、文化及古蹟委員會主席楊順興說，這是檳城國際機場從去年10月至今，迎接第3條國際航線。

“這也是我們打造檳城國際機場成為馬來西亞、印尼和泰國的金三角航空樞紐目標，從2018年拜訪多家國際航空的成果。”

星宇航空STARLUX是台灣一家由長榮航空前董事長張國煒在2018年創辦的航空公司，首航正迎合2020大馬旅游年，讓台灣游客体驗檳城丰富歷史建筑、人文生活与美食文化的經驗。

星宇航空執行長翟健華在檳城機場舉辦記者會暨剪彩儀式后說，星宇會以不變的堅持，致力提供最高品質的飛安及服務，同時計划今年中旬再添5架，以及未來2年再增12架新機。

見證星宇航空首航禮嘉賓計有檳城環球旅游機構首席執行員黃茁原、檳城州立法議會議長拿督劉子健、馬來西亞機場副首席執行員拿督莫哈末蘇克力、馬來西亞機場有限公司機票總經理莫哈末紹勞丁、北馬馬來西亞觀光旅游局副局長西蒂哈扎、POS Aviation 營運主管威占德南等。

盼利惠大馬旅遊年

莫哈末紹勞丁說，檳城國際機場現有17家國際運輸公司，盼星宇航空的加入，每日會有航班從台直飛檳城，利惠大馬旅游年。

“2019年檳城國際機場迎接了830万人次乘客，取得7%成長，同比去年提升6.9%。”

至于對應武漢肺炎防措，他強調全馬機場皆已嚴謹為出入境乘客体檢把關。