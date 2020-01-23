柔突擊8瓦解集團 起80萬元毒品捕7男女





（新山23日訊）把毒品包裝成茶葉又一宗，柔佛州總警長拿督卡瑪魯丁表示，這樣的手法已成趨勢，警方近期破獲的毒品黨夥將部分冰毒裝入茶葉包裝，企圖瞞天過海。

他今日在柔佛警察總部召開記者會，向媒體展示警方起獲的毒品時，拿起包裝成茶葉的冰毒指出，這樣的手法已十分普遍。

他說，柔佛警方先後在甘拔士和峇株巴轄展開8次突擊行動，成功瓦解一個運作2年的毒品黨夥，起獲海洛因、冰毒、克他命、一粒眠、愛他死和馬丸等價值80萬6305令吉的毒品，並逮捕4名華裔男子、一名華裔女子和2名越南籍女子助查。

毒品包裝成茶葉已普遍

他說，警方是在本月21日晚上8時至22日下午1時，先後在這兩個地區的公寓和住家單位進行突擊行動，搜出2萬7696克海洛因、5753克冰毒、1515克的克他命、1800顆一粒眠、870顆愛他死及170顆馬丸。

他相信這些毒品都是在本地製造並供應本地市場，至於這個黨伙的貨源、銷售網絡、是否還有同黨等則有待警方調查。

他說，警方同時起獲一把手槍、一個彈匣和13顆活彈，另外還充公5輛豪華轎車、2個名表、27件金飾、1萬零665令吉和111新元（約333令吉）的現金，物品總值約26萬7545令吉50仙。

他表示，4名男嫌犯的年齡介於29至48歲，華裔女子46歲，兩名越南籍女子分別是25歲和27歲。

“這兩名外籍女子是其中兩名嫌犯的妻子。”

他說，4名男嫌犯都擁有涉及毒品、擁有危險武器等犯罪記錄，本地女子則沒有案底。

他披露，警方將援引1952年危險毒品法令第39B條文、1960年軍火法令第8條文調查，並延扣嫌犯5天。

另一方面，截至今年1月22日，柔州毒品罪案調查組共逮捕1236名涉及毒品的人士，起獲的毒品有113公斤，總值約155萬令吉，警方同時充公了總值63萬5944令吉82仙的物品。

出席者包括柔佛州副總警長拿督沙菲益。