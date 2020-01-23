網上財神原來是老千 婦女求字被騙20萬

（八打靈再也23日訊）上網求真字卻遇上老千，華裔婦女被騙走20萬令吉，而安邦再也警方在接獲投報後經於日前逮捕1名男子，目前再急晤2名男子助查此案。

安邦再也警方欲追查下落的2名男子，分別是洪柄貴（譯音，Ang Beng Kooi）和陳志恆（譯音，Tan Chee Heng），兩人的最後地址分別在吉打亞羅士打及玻璃市加央。

安邦再也警區主任諾阿茲米助理總監發文告指出，警方急晤這2名男子，以助查一宗詐騙案件。

警逮1男追緝2人

“任何知情者，歡迎撥012-670 7354聯絡查案管莫哈末阿哈仁警曹，或03-4295 2222接駁分線205，或到任何臨近的警局提供情報。”

根據早前報導，去年12月時，一名52歲的華裔家庭主婦為了求真字而在臉書點讚了一個虛擬“神廟”專頁，而不久後就收到她中博彩頭獎的WhatsApp訊息，聲稱她中了180萬令吉博彩頭獎。

婦女信以為真，卻因此誤墜老千的詐騙陷阱，被老千多次以購彩票費用、香油錢、關稅局稅務、抵押金等費用等名堂索款，最後更上升至每次匯款數万令吉，前後匯入對方所指定的3個不同的銀行戶頭的款項逾20萬令吉。

婦女丈夫在得知妻子被騙後，即刻帶妻子向警方報案，而警方於上週五逮捕一名涉案男子助查此案。