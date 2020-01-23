【鼠年興旺‧新春年刊】加入人生勝利組 12生肖鼠年運程





十二生肖鼠排第一，今年輪到金鼠老大坐正當家，人人鴻運當頭。但運勢有高低起伏，這一年對十二生肖運勢有怎樣的影響？又該如何趨吉避凶？《光明日報》請來香港鐵板神算大師，風水命理顧問張雲開，為十二生肖一一推算，助大家掌握運程走勢，以應對來臨的種種挑戰，未雨綢繆，加入人生勝利組，讓新的一年會更好！

鼠：見好就收

肖鼠的人今年值太歲，太歲當頭坐，心情會比較差，很多時因處事不順心情鬱結，影響人際關係。在年初不管進行什麼事，看起來好像很有希望，但要慎防僅屬假相，宜保持審慎，進入下半年則要小心別跟錯風看錯方向，尤其帶有投機色彩的活動。事業競爭大，對人要帶點心眼，社會新鮮人也不例外。投資上容易被以大欺小，在壓力下引致決策錯誤帶來損失。出生在5至6月的鼠人會有新進展，如有轉職或調職機會亦不妨一試。若有機會擴展投資，人棄我取下可能有意想不到的收穫。

幸運數字：5、9

財運：投入大回報小，大意或不聽取別人意見易招損失。今年最好採短線計劃，見好即收。不要太長線去部署。

健康：注意別透支體力，影響免疫能力。同時小心人身和家居安全以免意外。

感情：未婚者桃花比較旺盛，有朋友推薦或拉線的對象可以考慮交往。

牛：逢凶化吉

肖牛者很多事情都會被拖拉着導致進展緩慢，工作上不需要長線的計劃，因為長線計劃容易被延誤而無法達成。今年所遭遇到的阻滯問題大都與自己無關，雖然有用心去計劃去安排，但因為被他人延誤或拖延而不得不取消。但還好今年與去年一樣，有貴人和吉星相照，就算做錯事也得別人諒解，諸事皆可逢凶化吉。尤其是3月至6月出生的牛人，年中過後運勢好轉，拖延的難題突然解決，有利於晉昇。9月至11月出生的牛人要留意凡事無法速戰速決，工作上遇困難要跟老闆同事開誠佈公爭取諒解。

幸運數字：2、6

財運：宜進行每月有穩定收益的定期投資，不適合快來快去的投機性的項目，儘量避免跟風的投機活動。和人合作易被拖累。

健康：保持良好的飲食習慣，容易因腸胃感染問題引致不適。

感情：異性緣不錯，未婚者有望紅鸞星動。感情上凡事不能太被動，要積極進取。

虎：穩打穩紮

肖虎的人今年得失互見。工作上有機會平穩向前，若遇上公司重組或人事變動是好事，有望增加權力。不過只限於表面風光，實質好處不多。個人的投資容易被誤導，因大市氣氛影響決定，尤其不利偏財或博彩。12月及1月出生者須謹慎投資，因為今年個人利益容易受損，投資保守一點，不太偏激不太冒險將能減低虧損的機率。對新相識要提高戒心，遇到一些不懷好意的人，不必與之較真。職場上由於貴人運不足，唯有凡事親力親為。

幸運數字：2、8

財運：受薪階層有昇級掌權機會，但實際上收入增加不多。容易破財，不宜投機取巧。從事電子電訊行業者比較有優勢。

健康：太緊張影響消化系統，下半年後小心別着涼，否則會引起肺部不適。

感情：易生波動。與伴侶結伴外遊易起爭執影響感情。若因工作經須常出差，小別反而有利讓感情加溫。

兔：借力使力

肖兔的人今年刑太歲，亦屬犯太歲的一種，易犯口舌之爭，常因與人爭拗而影響心情。今年兔人會有新機會，新體驗出現，也有好的學習運，有機會轉戰新行業或新職位新工作。人緣朋友運不錯，處事謙卑一點自然可以得到更好助力，不懂的事情可向朋友或同事求助，借助對方的經驗而得到理想的成績。做生意的人會在不同場合遇見意想不到的新機會。爭拗、借鑑、變革、交易是今年的關鍵詞。仍在求學的同學們要加油，讓自己有更大的進步空間。有利方位在東和在南。

幸運數字：1、7

財運：遇能力不足時，可尋求外力支持，如孔明借箭般借力使力，自然達到更理想的收穫。

健康：多注重保養肝臟健康，儘量少進食油膩煎炸食物，喝酒不可過量。

感情：異性緣太強或影響現有的感情，容易產生爭拗。容易與在社交場合結識的異性展開交往。

龍：步步高陞

運勢轉入更佳的流年，若決定換新的工作，很容易得到更實質的支持。談條件時不妨大膽一點，要求比現有更高的職位，再上一層樓。過程中雖然會有小人妒忌從中作梗，但正統的勢力會站在肖龍者這邊。發展上有更多貴人扶助，尤其得到異性上層的青睞提拔，但要提防權力慾在突然擴展下失去平衡。濫權也會失去工作伙伴的信任。上半年運勢還稍有些許阻礙，但踏入下半年所有的努力逐漸彰顯。經商者因事業擴張會搶去一些同行朋友的生意，暗中較勁或私底下的攻訐是非難免，平常心看待即可。

幸運數字：3、8

財運：權力地位高陞財運也大幅提升，下半年轉變更覺明顯。但利益分配要得宜，不要獨佔。大方一點可獲得更多好處。

健康：大致不錯，惟要留意呼吸系統感染，氣候轉變時多注意保養。

感情：未婚者有異性緣，對方同時也是你的貴人。已有穩定交住對象者今年紅鸞星動，可把握機會辦囍事。

蛇：互利共贏

經過去年衝擊太歲的影響之後，踏入鼠年肖蛇的人運勢開始穩定，雖然沒有突破性的高速發展，但在處理事情上更得心應手，沒有了去年的患得患失。所謂看得清望得遠，去年紛擾的人際關係逐漸清晰和諧。發展上比較被動，多屬基于實際需要的合作。雖然無法獨當一面，但在共同的組合上與伙伴們合作無間，得享共同的榮耀與光環。今年工作及生意上，皆須與人合作才變得更有競爭力。從事電子及教育相關的行業者較為有利。

幸運數字：3、9

財運：財運慢慢提升不會有大起大落。所有收益也不能獨享，有一部分得分享出去。投資採長線而穩定的比較合適。

健康：心情易被外在的環境影響而起起伏伏，令睡眠素質打折，容易失眠。要學會放輕鬆，爭取休息時間。

感情：感情穩定，人際關係和諧。女性的異性緣比男性佳。有事情可以找異性好友幫忙提供意見解決。

馬：靜觀其變

肖馬的人今年是與鼠相衝最嚴重的生肖。子午相衝容易出現變動損耗，或與人爭執，或惹上官非、血光。沖太歲衝及範圍廣泛，每個人遇上有所不同，因此事事宜更加謹慎小心。但往積極一面去看，所謂不沖不動，亦有可能在衝擊下找到突破性的出口，扭轉形勢。經商者壓力加重，難以發展，或在進行中半途而廢。如遇官非在情況許可下儘可能拖延。職場上權力會被架空，變得有名無實。尤其在8月及11月時計劃往往趕不上變化。凡事看長線不必急在一時，靜觀其變。

幸運數字：6、8

財運：宜守不宜攻，財帛容易耗損。多儲備流動資金，以備周轉。可斥資購買一些實質上的貴價東西保值，自己製造破財以擋災。

健康：使用金屬器皿多加小心。肩、頸、腰和腳部容易因碰撞受傷。可以去捐血助人，有利破解減低自身的損傷。

感情：和家人和伴侶關係容易出現磨擦，要多加克制，別因一時之氣把感情鬧翻。

羊：先難後易

肖羊的人今年破太歲，意謂容易被人有意無意間破壞好事。所幸吉星高照，遇事逢凶化吉，凡事都會先難後易，先苦後甜。在接獲任務或負責新項目時，開始會遇阻滯進展緩慢，當懷疑有人在明或暗地搗亂時，最好按兵不動，先默默觀察虛實。營商者在交易或推廣市場初時會受到破壞，但只要不氣餒憑執著與努力，將可否極泰來。為了減低破太歲帶來的損耗，可在住宅或公司進行裝修工程，用自我破壞的方式來減輕影響，先破後立運勢自有改善。有利方位在東和北。

幸運數字：2、7

財運：正財運比偏財運好。雖然起步前困難重重，眼看着要來的進賬易遭攔截，只要低調審慎，有耐心就會漸入佳境。

健康：小心皮膚敏感，飲食不妨清淡。多關注空氣質素，容易肺部感染咳嗽。

感情：雙方都會被流言影響互相猜疑。上半年爭執較多，宜小心克制脾氣，不要口出惡言。

猴：名利攀昇

肖猴的人今年的運程可說是分為兩極。一種是要小心會惹上官非，所惹官非跟觸犯法律、產業交易，或者借貸有關。11月及12月出生的人有問題發生時切記不要拖延，尤其是金錢方面，最好能坐下來談判，少蝕當贏。在文件處理及會議上要多加小心，容易被小人在背後中傷。另外一種狀況的猴人則事業上的發展相對順遂，有利交易，可爭取完成之前被拖延的買賣。尤其對從事金融、批發、種植行業者有利。如有機會被外派至不同崗位，不妨接受挑戰做過江龍，或主動申請調職不同部門。

幸運數字：1、2

財運：簽署文件時要加倍審慎。線上處理金錢流動更要小心再小心，尤其涉及大金額交易時。正財偏財皆有所斬獲。

健康：女性留意婦科毛病，若今年有懷孕生Baby則有助改善。男性要注意手部腳部意外受傷。提防感冒病毒人侵。

感情：已婚者注意不要忽略對身邊人的關心，影響感情。未婚女性或會遇到第三方乘虛而入，不可掉以輕心。

雞：短線有利

肖雞者今年害太歲，在犯太歲中屬影響比較輕微，但亦因此在處事上會面對被人拖延，或被連累的小破財問題。在職場上工作量大而棘手，問題雖然多，不過可以通過頻密的會議或跟對方協商讓問題迎刃而解。有平輩同事會成為強大的競爭對手，造成無形壓力，必須有好的表現才能贏得認同。營商者今年競爭對手同樣激烈，且可選擇項目太多，切記不可太貪心，以免貪多嚼不爛。今年因計劃修訂太多影響執行，還好合作方因為需要輔助而暫時開出優厚條件。短線利益比長線更看得清楚，短暫方案比較能即時見到成效。

幸運數字：2、7

財運：長線項目雖然前景亮麗，但豐厚利潤還待時間，錢仍未能收進口袋。短線投資有利。打工仔的收益比較即時明顯。

健康：多注意安全免遭硬物碰撞，手腳和腰部容易受傷。肺部較弱，長者慎防跌倒。

感情：與伴侶和家人之間花多點時間溝通，以免引發小破財事件。因競爭會招惹到一些是非，但並不影響人際關係。

犬：勞而有功

事業有擴張機會，金錢方面容易大上大落，交易頻繁。雖然有利加大生意規模，但財政壓力也隨之加大。提防因受制於交易方的口頭承諾受到損失。時常須要三催四請追數追貨，費事費神。肖犬者今年處理事情很多時要靠外部力量支持，周旋過程中需要消耗很大的心力，明知道被利用，但看在利益上可順水推舟互惠互利，各得所需。職場上有苦有甜，總的來說進展是好的，3至5月之間或有新的機遇機會找上門，職位會比舊職位更上一層樓。有機會落實創業夢想，不過一定要打好根基為重，處理好財政一切便容易得多。

幸運數字：1、2

財運：壓力大但勞而有功，留意不可過度透支，導致周轉不靈影響專注力。正財有進步，投機性的投資上可小注獲利。

健康：飲食要定時定量，留意消化系統問題。睡眠不足影響健康，儘量早睡早起。

感情：已婚者與伴侶相敬如賓，關係平穩。單身者有望開花結果。若想增進人緣或催旺桃花，可多一點穿戴紅色衣飾。

豬：貴人提攜

肖豬的人有吉星且有貴人提攜，尤其是來自長輩的助力，今年比起過往都有更大的進步空間。遇難題或事有疑問，儘量謙卑求教於長輩或上司幫忙。不過，所謂的幫忙解決並不是在金錢上，而是拓展新的發展機會，或在條件尚不足符合要求、或是需要通過考試爭取、或是進行中的項目出現落差不能達標之類，就會在貴人相助下，獲得指點迷津，不妨大膽接受新的事物。從事保險業、電子銷售及醫療行業者較為有利。與後輩或小輩相處時，態度不要太嚴厲，就算意見不合，也要平心靜氣解決問題。

幸運數字：3、9

財運：整體走勢向好，收入增長。正財不用愁，但是要做好理財規劃。如有適合的長線投資可以考慮。

健康：下半年外出旅遊要注意保暖，空氣污濁或人多的地方要採取防護措施，提防感冒菌入侵而引致呼吸系統疾病。

感情：無論已婚或未婚男女皆桃花星旺盛，容易陷入意亂情迷，宜冷靜克制。帶來助力的貴人也多是異性。