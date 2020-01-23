嚴防武漢肺炎 機場擴大監督 入境亞庇即測體溫

（亞庇23日訊）武漢肺炎全球蔓延，衛生部決定在亞庇國際機場擴大監督範圍至所有國際航班，在機場入境處設人體熱能探測器掃描所有國際航班的入境乘客。

沙巴衛生及人民福祉部長拿督潘明豐今日指出，亞庇國際機場已全面?動防疫機制，落實24小時防疫措施，包括以人體熱能探測器對有國際航班的入境乘客進行體溫掃描。

潘明豐說，設在入境處的人體熱能探測器將通過熱能探掃描所有入境者，被掃描者的體溫會出現在儀器屏幕上，一旦有異常就會發出警報，有關人士需要進行進一步檢驗，若出現疑似病例，立即送院隔離。

“春節即將到來，大量游客，尤其是中國游客來沙度假，當局擔心人流頻繁往來會加速疫情散播，因此加強防疫措施。”

潘明豐和沙巴衛生局總監拿督克里斯丁娜醫生今日淩晨3時到機場視察防疫機制，了解人體熱能探測器的操作糢式，確保新型冠狀病毒不會擴散至沙巴。

沙巴是最多中國游客觀光的州屬，亞庇國際機場每周至少有8趟往返武漢的航班，包括亞航每天1趟以及馬印航空每週3趟。

由於亞庇是武漢的直通航點，被視為武漢肺炎蔓延的高風險區。

潘明豐指出，當局理解人民對武漢肺炎蔓延的憂慮，因此自本月4日開始對武漢抵境航班採取防疫措施封堵病毒傳染。

他籲請人民無須擔憂，截至目前，沙巴並無出現疑似病例。