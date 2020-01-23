安華：紀委會獨立運作 不干預黨查祖萊達

（瓜拉尼魯斯23日訊）人民公正黨主席拿督斯里安華表示，該黨紀律委員會獨立運作，他不會干預紀委會對該黨副主席祖萊達展開的調查。安華也促請各造讓紀委會根據程序進行調查工作。

他說，雖然46位公正黨領袖聯署促請公正黨紀律委員會停止對祖萊達展開紀律調查，可是他認為黨領袖不應插手此事，不能強迫或威脅紀委會停止調查。

“這是紀委會的事務，任何人都不能強迫紀委會做任何決定，紀委會將根據程序進行調查及做出判決，我們就靜心等候。”

也是國際伊斯蘭思想研究所（IIIT）主席的安華是今日在蘇丹再納阿比丁大學出席伊斯蘭社交國際論壇後，受到媒體詢問時如此表示。

公正黨要求副主席祖萊達為其違反黨章的行為作出解釋之際，該黨46位中央理事和國州議員聯署要求黨立即停止所有針對祖萊達的紀律行動。

阿茲敏派系46名領袖發表聯署聲明認為，向祖萊達發出“要求解釋信”（show cause letter）的舉措，是存有惡意的。

安華透露，根據他所掌握的資料，46名聯署力挺祖萊達的領袖當中，有者已被開除黨籍，有者則向他表示自己不曾簽名聯署，所以對於這項聯署行動，他不願置評。

“既然該黨紀委會要求祖萊達在14天期限作出解釋，祖萊達就應該根據程序就自己被指違反黨章的行為做出解釋。”