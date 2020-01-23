陳辰：華總華團鼎力支持 與中友好 馬續繁榮

（吉隆坡23日訊）中國駐馬來西亞大使館公使銜參贊陳辰說，中馬兩國的友好合作，相信定能在未來為兩國人民帶來更多的福祉，而馬來西亞也會不斷地繁榮進步。

他說，中馬兩國的關係穩定向前發展，除了在去年共同迎接建交45週年紀念，更在去年創下多項佳績，而這全都離不開華總與各個華團的鼎力支持。

他昨晚在華總聯合30個華團為他主辦的歡送晚宴上說，他於過去兩年與中國大使館的同事們，協助中國駐馬來西亞大使白天，全力以赴加強中馬合作，促進中馬友好關係，雖然經歷各種困難與挑戰，但卻沒有放棄過，更沒有放慢腳步。

他也引用馬中建交45週年微電影《時間的禮物》中的對白，“你我相識，就是時間最好的禮物”，感謝馬來西亞的每一位朋友，給予他機會，在兩年的時間里，為中馬關係服務。

吳添泉：加速雙邊貿易發展

華總總會長丹斯里吳添泉在致詞時說，陳辰在任職期間，與白天配合無間，把兩國關係推向另一個高峰，而且任期內跟我國華社關係密切良好，這些都是大家有目共睹的。

“近兩年以來，馬來西亞在希盟政府主政下，繼續與中國保持密切良好關係，兩國也簽署了多項涉及各領域的合作協議，加速了雙邊貿易發展。”

他說，根據最新數據顯示，去年創下1240億美元（約5030億令吉）的歷史新高，而來馬的中國旅客也達到了300萬人次。

他有信心，隨著馬來西亞城和東海岸鐵路計劃的展開，再加上今年是馬中文化旅遊年，兩國的雙邊貿易額，以及來馬的中國游客，肯定將被進一步推高。

送晚宴的聯辦單位包括董總、教總、馬來西亞廣東總商會、馬來西亞福建社團聯合會、馬來西亞一帶一路委員會及馬來西亞華人姓氏總會聯合會。

出席嘉賓包括華總永久名譽會長丹斯里方天興、丹斯里林玉唐、丹斯里吳德芳、永久榮譽顧問丹斯里古潤金、丹斯里陳炎順、丹斯里林華龍、拿督陳志勇、丹斯里陳群川、署理總會長拿督翁清玉、馬中友好協會會長拿督馬吉德、馬來西亞-中國總商會總會長拿督陳友信、星洲媒體執行董事兼星洲日報首席執行員許春和星洲日報總編輯郭清江。