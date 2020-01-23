金馬利補選民興黨落敗 沙菲益：俯順民意取消PSS

（亞庇22日訊）民興黨在上週舉行的金馬利國席補選中鎩羽而歸後，許多分析員相信敗因或與沙巴臨時證計劃（PSS）有關。於是，沙巴州政府遂以聽取民意為由，宣布取消沙巴臨時准證計劃。

《今日婆羅》（Borneo Today）一則報導指出，民興黨主席沙菲益是於週三召開記者會時指出，民眾及政治領袖都不滿沙巴臨時證計劃（PSS），因此，州政府決定取消這項計劃。

沙菲益披露，沙巴政府是在金馬利補選過程中發現人民抗拒沙巴臨時證計劃後，才作出上述決定。

“在看見及聽見了人民的聲音後，今日的（沙巴）內閣會議已決定取消沙巴臨時證計劃。”

他說，沙巴政府隨後將會向內政部報告這項決議。

《當今大馬》一則報導引述民統黨副主席兼沙巴鄉區發展部長依溫貝尼迪（Ewon Benedick）的文告內容指出，沙巴政府週三一致認同這項決定。

“無證逃犯​​和外來者仍舊是沙巴最首要的問題，我們需要全面的解決方案。（政府）必須把這些外來者送回去。若他們因經濟因素想造訪沙巴，他們應擁有國際護照及尊重我們的法律。我們必須持續執法，並落實海岸管制、國家邊境管制，以及其他能解決無證逃亡者及外來者的問題。”

他續稱，聯邦政府尤其是內政部應以沙巴人民能夠接受的方式解決問題。

多年來，沙巴一直存在著無證移民的問題，聯邦政府與沙巴州政府曾聯合成立外國人管理委員會，以尋找解決方案。此委員會的聯合主席為內政部長慕尤丁和沙菲益。

2019年9月6日，慕尤丁宣布，移民局將發出PSS予沙巴州內的移民，而PSS將會取代IMM13、Burung-burung卡和人口普查證書。

此前，內政部也強調，任何移民或外籍人士不會因為得到PSS卡，就獲得公民權。但國陣在金馬利補選中不斷操弄這個課題，更把它跟過去所謂的“身份證計劃”掛鉤起來，繼而掀起當地社群的恐懼感。

“身份證計劃”據稱發生於1990年代，當時，許多菲律賓穆斯林獲得大馬國籍，繼而大幅改變沙巴政治生態。