林冠英：適當時公佈 首相已定交棒期限

（布城22日訊）財政部長林冠英指出，首相已經定下交棒的期限，希盟主席理事會將開會討論，適當時間將會公佈。

他強調，首相交棒課題應該在內部討論，公開爭論只會讓對手得利。

他今日巡視IOI City購物中心了解電子人民現金使用情況後，針對是否有需要設下交棒期限受詢時，發表談話。

至於希盟會否下封口令禁止討論交棒事件，也是行動黨秘書長的林冠英認為，在民主文化的時代，無法下封口令不讓黨員討論，因此他不會下封口令。

青體部長兼希盟、土團黨青年團團長賽沙迪昨天炮轟6名希盟國州議員在內的9名“安華死忠支持者”，質問為何沒完沒了的要求首相敦馬哈迪交棒。

此外，林冠英也要求電子人民現金的3家服務供應商，盡快批准民眾的申請。

“目前已經有480萬人申請、350萬人獲得批准，總共發出了1億零500萬令吉。這項計劃開跑至今大約一周，反應非常熱烈，希望供應商加速批准。”

他表示，原本許多人特別是樂齡人士根本沒有聽過數碼付費，如今不少人已經了解並且申請了電子人民現金。

他指出，也有許多商家向服務供應商登記，目前已增加了1萬5000名商家，越多商家採用就會吸引越多消費人使用數碼付費方式。

與會者包括科藝能源環境部長楊美盈及夫婿IOI產業首席執行員李耀升、財政部副秘書長拿督奧曼、拿督阿斯里和查基雅、亞通數碼私人公司（Axiata Digital）首席執行員莫哈末凱里爾、TNG數碼有限公司首席執行員王明財、GrabPay董事經理黃慧婷。