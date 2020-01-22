陸兆福：推廣無現金支付 可用3電子錢包買車票

（吉隆坡22日訊）交通部長陸兆福在春節前向民眾捎佳音。為配合政府致力推廣的無現金社會，吉隆坡南湖鎮綜合車站（TBS）現已落實使用電子錢包購票系統，因此，民眾可使用3家電子錢包平台，即Touch n Go，Boost及G-Cash購買巴士車票。

他週三前往南湖鎮綜合車站巡視農曆新年通行的長途巴士的售票情況與車站運作時，也派發禮袋給現場民眾，並召開記者會指出，交通部將全力支持政府推動的無現金社會政策，並呼籲公共交通業者一同支持這項政策。

他說，怡保的巴士總站之前已率先落實電子錢包購票的系統服務，因此，他也向南湖鎮綜合車站管理層發出“挑戰”，要求該車站落實電子錢包購票系統服務。

“最終，南湖鎮綜合車站管理層在一周內就完成了這項政策。因此，民眾已可使用Touch n Go，Boost及G-Cash電子錢包在售票櫃檯和自動售票機購買巴士車票。”

他披露，交通部的目標是國內所有的公交系統都能落實無現金購票服務，但交通部卻未對此目標設定落實的期限。

“我們希望所有公交系統都能使用電子錢包購票，但我們也得依據各地的情況來落實此計劃，因為並非所有車站都像南湖鎮綜合車站擁有中央售票系統，還有很多車站還沒進行升級，因此，這些車站若要製定全面落實的期限，還有些困難，但我們將努力邁向無現金社會的方向發展。”

他指出，任何獲得政府資助的市區巴士（bas henti-henti）營運者，都被強制實施無現金交易系統，而政府也將分階段在所有巴士站落實無現金交易系統。

“目前，現有的主要巴士總站都已落實無現金交易系統，我有信心所有長途巴士和市區巴士營運證都會落實這項政策。”

他稱，政府將會繼續為轉型巴士業者提供援助，因此，業者無需為轉型而感到擔憂。

“我希望所有巴士業者都能支持政府，邁向電子化時代。”

陸兆福也說，陸路公共交通機構（APAD）在本次農曆新年期間，共發出316張長途巴士臨時商用執照，以及增加北上的雙軌電動火車班次，以解決大量遊子回鄉的需求。

“南湖鎮綜合車站預計在今年的農曆新年期間將迎來20萬的乘客量，較去年農曆新年增加了16%，這是一個令人鼓舞的情況，更多人使用公共交通，將能解決道路上的阻塞問題。”