選委會:18歲投票自動登記 最快明年中落實

（布城22日訊）選舉委員會主席拿督阿茲哈說，選委會對18歲自動登記為選民及投票所設定的目標是最快可於2021年中全面落實，而目前已獲告知這項選舉制度的電腦系統招標工程已經完成。

他是於今日在選委會接見到訪的國會公共服務任命特別委員會及國會選舉特別委員會成員後召開的記者會上說，18歲自動登記為選民及投票制度在政府修憲而落實後，第一年估計將有200萬名新選民登記。

他說，雖然設定落實的期限是明年中，但選委會將會盡一切努力，以盡早落實這項制度。

他說，選委會將會在一名選民登記後，依據大馬卡地址來鑒定日後所屬的選區及投票地點。

“選委會秘書處在目前以人手操作糢式完成逾200萬新選名的登記工作，當系統於明年中正式投入運作後，選委會就已經為這方面做好充份準備。”

阿茲哈說，選委會計劃配合這項制度的落實，於今年在全國2400間中學，向中四學生進行模擬選舉程序的示範。

優先落實教育選民

他指出，教育選民是他出任選委會主席後最優先要落實的，因此從去年開始就在中學展開糢擬選舉試驗性計劃，而學生們也有不錯的反應，甚至過後有不少學校寫信要求選委會到他們的學校進行相同的大選糢擬示範。

“選委會如此做可以避免遭人指責向學生灌輸政治意識。我們不是灌輸學生甚麼，要教育學生甚麼是大選才是我們的目的。”

他說，由於選委會不想打擾要應付馬來西亞教育文憑試的中五生，向中學生介紹這面的公民教育，因此從往年的中五降至中四。

有關選委會計劃進行的選區劃分計劃的進展，以及會否於今年準備好在國會提呈修憲法案的問題，阿茲哈說，選委會必須研究上一次選區劃分所造成的影嚮，如其利弊及如何改善選區口劃分的方式等因素，因此目前仍言之過早。

落實自由公正選舉

另一方面，國會選舉特別委員會主席兼人民公正黨禮讓區國會議員賽依布拉欣表示感謝選委會的接待，並相信兩造有更開闊的合作，以共同落實自由、公正與透明的選舉。

“我們同意雙方必須合作，尤其是一些涉及選舉改革事宜的報告。”

拜訪選委會的兩個國會特委會成員包括人民公正黨土拉央區國會議員兼國會公共服務任命特別委員會梁自堅、民主行動黨武吉免登區國會議員方貴倫、國會下議院秘書拿督羅絲米。