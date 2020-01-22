TAA-ETF：與校方共同處理 2200萬撥款匯拉曼戶頭

（吉隆坡22日訊）拉曼大學學院校友總會（TAA）說，拉曼校友教育信託基金會（TAA-ETF）已同意與拉曼大學學院校方共同處理財政部撥款，並先移交2100萬令吉的獎學金給校方，因此促請校方配合，在符合個人資料保護法令（PDPA）下提供名單。

拉大校友總會發文告指出，2100萬令吉獎學金，連同100萬令吉的教職員“回饋金”，經於昨天匯入拉曼大學學院戶頭。

“拉大校友總會於1月19日召開會議，議決在符合政府規定下，簡化獎學金發放程序，讓政治退場，以讓基金會和校方共同處理財政部的撥款，並先將2100萬令吉撥款移交校方。”

促校方提供名單

拉大校友總會說，已採取多退少補方式，於1月21日將總額2200萬令吉的獎學金及回饋金匯入拉曼大學學院戶頭。

拉大校友總會早前決定，發放每人600令吉的“回饋金”，給2019年在拉曼大學學院服務的教職員，總額100萬令吉。

拉大校友總會基於基金會必須符合撥款發放審刻規格標準要求，促請校方配合，在符合個人資料保護法令下，提供簡易撥款發放名單資料。

在這之前，拉大校友總會教育信託基金會曾要求校方提供教職員名單，以讓他們向教職員派發每人600令吉的回饋金，而拉曼大學學院校方基於個人資料保護法令，拒絕這項要求。

在發放獎助學金方面，拉大校友總會指拉大校方同樣基於保護學生資料的隱密性而拒絕提供名單，只表示願意協助學生向基金會申請。

拉大校友總會因此促請校方在農曆新年還差兩天之際，“體諒大局，應該用良知來成全好事，造福拉曼。”

與管理層多次交涉

拉大校友總會指出，除了去年12月23日在財政部進行了一場會議，拉曼校友教育信託基金會也與拉曼大學學院管理層進行多次交涉，隨後也進行了多次信函來往。

拉大校友總會在文告中說，它曾就發放獎助學金事項，要求校方提供學生名單與基本相關資料，但拉大校長李仕偉於去年12月30日以校方名義回函，指基金會的4000萬令吉財政部款項，是政府“捐款”而非撥款，因而要求基金會移交“捐款”合約予校方。

基於該封回函同時抄送（cc）給拉曼信託委員局（BOT）主席兼馬華總會長拿督斯里魏家祥和行政委員局（BOG）主席兼馬華前任總會長拿督斯里廖中萊，校友總會因此質疑抄送回函的目的與用意，但不願做任何揣測。

拉大校友總會指出，基金會曾於1月3日發函校長李仕偉，以糾正其將4000萬令吉款項詮釋為“捐款”而非政府撥款的觀點，並說明撥款的發放標準作業手冊。

“李仕偉於1月17日給基金會的回函中，已不再將該筆撥款詮釋為捐款，並表示將依據2019年會計審核報告，來估算獎學金的獲獎人數和總金額。但助學金方面，因基於保護學生資料的隱密性，校方仍不便提供名單，唯願意協助學生向基金會申請。”