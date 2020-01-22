華小缺千名教師 600校長陸續退休

（吉隆坡22日訊）根據教總所收集的資料顯示，2020年新學年開學至今，全國華小缺乏1000多位教師。此外，約600位校長和老師將於今年內陸續退休，這將加劇華小師資不足的情況。

教總於今日發文告呼籲教育部在最快的時間內填滿所有的空缺，以免影響教學的進行。

教總指出，事實上，教育部清楚知道華小師資不足的情況，因此於去年決定開辦臨教假期師範課程，並於9月開始招收900多位臨教，但最後只錄取645人。

“由於這批臨教最快也要2月3日之後才被調派到學校執教，而不是在開學的第一天就派到學校服務，這導致校方無法知道師資調派的實際情況，包括是否被派來臨教。”

臨教假期班只錄取645人

教總說，為了避免對學校的運作和學生的學習造成一定的影響，一些董家教已經開始自費聘請臨教。據悉，一些華小因出現多個師資空缺，所聘請臨教人數也多，因此，僅是1月份，已經花費近萬令吉來聘請臨教。

“由於還有300多個臨教名額有待申請，因此教育部也計劃會在1月進行第二輪的臨教

聘請工作，並在3月份調派到華小填補師資空缺。”

無論如何，教總揭露，教育部官網至今還未開放讓有興趣者申請臨教職位。

基於問題的急迫性，教總促請教育部必須盡快展開招聘臨教的工作，並錄取足夠臨教人數，以填補華小所出現的師資空缺，確保學校的行政和教學工作得以順利進行。

此外，教總在文告中說到，今年6月將會有680多位師范華小組學員畢業，準備到華小服務。根據教育部去年的作業方式，這批畢業學員或許要在今年11月才會派到學校執教。

“根據這個情況來計算，如果教育部順利招聘上述900位臨教，還是不足於填滿所有的空缺，一些華小還是會面對師資不足的問題。”

教總認為，教育部必須改善畢業學員調派的效率，因為只要這些學員在畢業後，就可以在短期內被安排到學校服務，肯定有助於解決師資不足的問題。

籲撥款各源流校聘臨教填空缺

教總促請教育部為師資不足做好短期的應急的方案，特別是必須撥出一定的款項，作為各源流學校在面對師資空缺時，可以緊急用來聘請臨時教師的用途。

“教育部在去年完全沒有給予聘請臨時教師的撥款，結果許多華小為了不影響學生的學習，被迫由董家教自行聘請臨時教師。”

“保守估計，僅僅在雪隆華小，董家教去年就花費了數百萬令吉來聘請臨時教師和代課老師，這對董家教是非常沉重的負擔，而且也不合理，因為這原本就是教育部的工作，但卻轉移到董家教的身上。”

教總懇請教育部正視這個問題，並作出改善，不要再重演去年的情況。

“華小師資不足是個老問題，不過近些年來，在各方面的配合和努力下，也看到了一定的成果，這是讓人欣慰的。”

教總表示，為了一勞永逸解決華小師資不足問題，教育部必須擬定長期和短期計劃，並和華教團體緊密配合，多管齊下。

“除了結合華教團體的力量來鼓勵更多華裔子弟加入教師行列，教育部也必須針對招生的情況，包括課程安排、筆試和麵試程序等等進行檢討，並作出必要的調整和改善，以吸引更多華裔子弟申請報讀師範課程，同時也確保符合資格的申請者順利被錄取。”