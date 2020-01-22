涉不誠實盜用財產 MCMC沙前高層控6罪

（亞庇22日訊）大馬通訊及多媒體委員會（MCMC）前沙巴及納閩區副總監今日在亞庇地庭（特別審理貪污案）面對6項不誠實盜用財產控狀，以及6項偽造文件以申索的交替控狀，她皆不認罪。

地庭法官阿布巴卡休庭後指示記者不要刊登女被告的圖片及名字，以保護她的3名分別是3歲、7歲及10歲的孩子。他說，法庭擔心被告的孩子在學校會受到欺凌。

禁刊登女被告照片

女被告（40歲）面對的6項不誠實盜用財產的控狀，指她於2015年1月至2月間，向通訊及多媒體委會申索6所學校，分別是斯里南卡中學、里卡士女子中學、沙巴學院、兵南邦拿督彼得摩尊汀中學、丁基蘭聖詹姆士中學和愛識中學在參與“明智點擊”（Klik Dengan Bijak）教育計劃的預算，共1萬7930令吉，抵觸刑事法典第403條文（不誠實盜用財務）。

一旦罪成，可被判處不少於6個月但不超過5年監禁及鞭笞，也可被罰款。

替代控狀則是，被告被指在2015年1月至2月間，指示助理欺騙上司，即通訊及多媒體委員會沙巴及納閩區總監，以相信她為6所學校在“明智點擊”教育計劃下用來購買食物、飲料、禮盒及其他用品而提出的假申索表格，涉及金額共1萬4480令吉，抵觸2009年反貪會第18條文（偽造申索），並可在第24（2 ）條文下被判刑。

一旦罪成，可被判監禁不超過20年，以及罰款不少於賄款5倍數額或一萬令吉，視何者為高。

被告否認有罪，要求審訊，並由代表律師莫哈末法利斯向法庭申請保釋。來自反貪會的主控官麥克建議被告由2名擔保人以總額1萬令吉保外。

被告的代表律師求情時說，被告2017年10月便失去工作，目前只是幫丈夫打理訂餐業，家裡有3名孩子年幼（3至10歲），父親癌末，希望法庭允許她以4000令吉保釋。

法官阿布巴卡考量後，允許被告由一名擔保人以1萬令吉（6000令吉定金）保外，護照須交由法庭保管，以及每兩個月到反貪會報到。