財長：經濟基礎堅實 大馬信用評級獲A3高分

（布城22日訊）財政部長林冠英強調，堅實的經濟基礎及政府承諾的改革，成功取信全球權威信用評級機構穆迪對馬來西亞穩定的前景給予A3高分的主權信用評級。

他於今日發文告說，穆迪於1月16日的年度信用分析報告中列出馬來西亞擁有競爭力的經濟、強勁的中期成長前景及有效的體制，皆是我國穩定的前景為何有能力保持在A3高分信用評級的原因，相比一些國家則需要面臨主權信用評級遭降等的局面。

“馬來西亞經濟的經濟實力在A等評級的同儕國家的中位數中獲得高分，特別是在平均國內生產總值這一區塊。國家的競爭力、健全及多元的經濟讓馬來西亞能抵抗目前因為中美貿易戰導致的全球不確定環境。再加上世界銀行在世界施政指標的報告背書支持下，種種因素為國家長期經濟前景提供了堅實的基礎。”

林冠英說，最新的各項經濟指標指接下來的數個月經濟將取得快速的進展。如之前曾經提過2019年12月的製造業採購經理人指數是過去15個月的新高，預告本地製造業將會在可見未來取得穩健的發展。

“2020年上半年的馬來西亞評估機構（RAM）商業信心指數非常強穩，在中小型企業當中取得54.2的高分，是這項指數2017年開始以來最高。國家統計局於2019年10月刊出的經濟領導指標中，馬來西亞增長1.4%至120.3分，顯示接下來的季節將取得強勁的經濟增長。”

“其他統計數據包括工業生產也顯示其更為強勁的趨勢，2019年11月同比增長2.0%，而10月則增長0.3%；經銷業的銷售價值不斷擴大，2019年11月增長5.3%，前一個月為5.0%。失業率則算低，2019年11月的失業率為3.2%。”

“2019年12月的通貨膨脹率仍然較低且穩定在1.0%。至於2019年全年的通貨膨脹率僅為0.7%，是區域中最低之一。顯然，取消GST（消費稅）和將RON95汽油的價格上限定為每公升2令吉08仙，有效抑制價格上漲，而前朝政府實施GST後，使通貨膨脹率節節升高，逼近5%。”

林冠英說，隨著中美之間貿易緊張關係獲得緩解，馬來西亞的經濟前景將更為光明。馬來西亞是一個開放的經濟體，與全球供應鏈高度融合。全球貿易量的任何成長都會增加對馬來西亞出口的需求，並直接促進馬來西亞的國民生產總值的增長。

他說，政府預測，馬來西亞經濟將於2020年實現4.8%的可持續增長，高於2019年預期的4.7%的增長率。