華小最大水墨畫 《孺子牛》培二登場









（馬六甲22日訊）培二小學出現一幅長20尺、寬16尺，由本地著名畫家郭佳安創作的《孺子牛》水墨畫，成為全國華小最大型的戶外水墨壁畫。

這幅畫作的內容為一頭牛上有一男一女孩童，形容牛心甘情願為大眾服務的精神，而郭佳安今早也在下方題字“橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛”。

培二校長韓斌元表示，感謝郭佳安通過神來之筆和充滿創意和巧妙的構思，繪出栩栩如生、活靈活現的《孺子牛》，尤其是牛的眼神充滿智慧的光芒，讓人感到溫馨愉快。

長20尺寬16尺

他說，魯迅先生曾說過：“橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛”，郭佳安通過“孺子牛”來肯定和表揚培二學校的教職員，以及在我國華文教育中默默耕耘、無私奉獻的教師、熱愛母語教育的各界人士。

“這些教育工作者是傳承中華傳統文化和發揚母語教育的幕後功臣，奠定了母語教育的基礎，讓華文教育在國家的發展洪流中更加精彩。”

他指出，郭佳安已連續7年通過年畫為該校籌款，作為新年慶典的經費，其年畫極有收藏的價值，許多收藏家都紛紛收藏他的畫，然而明年是牛年，要收藏牛年的年畫要盡早了。

同時，韓校長也感謝樂廣告市場董事兼校友曾添隆義務安排員工協助、淡邊賴氏吊車服務的賴靜嫻女士安排，讓壁畫完美呈獻在眾人眼前。

此外，董事長薛任評致詞時表示，學校墻壁上的“孺子牛”顯示郭大師的畫工妙筆生輝，最重要是壁畫意義深長，人們用孺子牛來形容心甘情願為大眾服務、無私奉獻的人，這意味著該校擁有一群認真教學的老師，全心全意教導學生。

“因此，同學們也得仿效孺子牛上的學童，全心全意認真學習，為自己創造美好的將來。”

他感謝郭佳安為該校籌得歡慶新春活動款項，以及所有善心人士、校長和老師們的配合，使該校一系列的新春活動辦得有聲有色。

出席者包括家協主席拿督柯夢磊及校友會主席葉謙萬。