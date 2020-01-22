提抗美新路線 朝表明將再研發核導

（日內瓦22日訊）朝鮮半島局勢近日再起波瀾，朝鮮代表在聯合國裁軍會議上表明，由於美國忽視去核化談判的年底期限，朝方將不再遵守停止核試及導彈試驗計劃的承諾，並尋找“新的道路”。這是在朝鮮最高領導人金正恩在新年預告有新戰略武器後，朝鮮首次正式提及新路線。

朝鮮常駐聯合國日內瓦辦事處參贊朱龍哲昨天在瑞士日內瓦的裁軍會議上，公布上述決定。朱龍哲稱，朝方兩年來一直在核導試驗問題上保持克制，指摘美方忽略朝鮮積極態度，繼續啟動具有攻擊性的美韓聯合軍演，對朝制裁的態度亦殘酷和不人道。

抨美無視談判期限

朱龍哲續指，美國舉措旨在癱瘓朝鮮的發展和政治體系，稱如果美方態度不變，朝鮮半島無核化將難以實現。他又批評美國一面表示重啟對話，但同時無意撤回對朝敵對政策，所以朝鮮決定繼續開發保衛國家安全的必備戰略武器。他稱︰“如果美國繼續堅持對朝制裁施壓，我們必須探索新的道路。”

美國裁軍大使伍德對朝鮮最新的表態表示關注，希望朝鮮重返談判桌，履行無核化的承諾。

韓國常駐日內瓦副大使李長根則在會上表示，韓國將在履行國際社會對朝制裁的同時，致力於改善韓朝關係；而美方亦重申展開與朝對話的意願。

美韓3至4月軍演

朝鮮多次批評美韓軍演，韓國國防部同日向總統文在寅進行新年工作報告，公布美韓將於3至4月舉行名為“同盟”的指揮官軍演，並指將視乎朝鮮試射動靜，調整軍演規模。國防部亦計劃下半年重點評估朝鮮的核導應對能力。