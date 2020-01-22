微信賣毒果汁 毒販放大招









（吉隆坡22日訊）販毒集團的銷售網愈來愈專業，除了有“代理”制，還明日張膽的在微信公開售賣稱為泡泡茶的“含毒果汁”，並鎖定檳城、雪州及新山3大城市的“市場”。

警方在行動逮捕一對情侶毒販，並發現落網的27歲華裔男子還以月薪6000令吉在3州聘請“代理”，以提供24小時宅配速遞。

微信公開售“毒果汁”

警方在接到情報下，前天早上10時50分，到桑林花園一間公寓展開行動，逮捕一名受聘的“毒品代理人”，即31歲的華裔地產經紀後，在他的帶路下到加影一間公寓單位內逮捕一對情侶毒販，落網的分別是27歲華裔男子和一名29歲泰國女子。

蕉賴警區主任莫欣助理總監今日召開記者會說，這對情侶在微信販賣搖頭丸粉和瓶裝毒飲料，警方相信3名男女嫌犯是販毒集團下游成員。

疑與外州毒案有關

他說，警方調查男子的寶騰奔舒娜轎車，發現車內有3公斤的小包裝搖頭丸粉，證實該名地產經紀“兼職”毒品快遞員，是到該公寓速遞毒品給顧客。

“警方在詢問該名男子後，同日下午1時50分再度出動逮捕該對毒販情侶。”

莫欣說，男女嫌犯是情侶關系，其中男嫌犯是“毒品州代理”，專在微信聯系販售毒品。

“嫌犯在微信廣告展示各種瓶裝飲料和泡泡茶的菜單，並打著24小時服務，即刻下單便速遞到府的宣傳口號，販毒方式猶如外賣速遞員。”

莫欣指出，根據初步調查，第二名男嫌犯負責將搖頭丸粉參入各口味的瓶裝飲料及接訂單，每瓶毒飲料售價200令吉；而首名嫌犯則負責毒品速遞，每天“送毒”4至8次，月薪至少6000令吉。

“毒品廣告宣稱在吉隆坡、檳城和新山可馬上送貨，因此警方懷疑此案與他州有關，而落網嫌犯相信也有上級，目前仍在調查中。”

莫欣說，警方在公寓單位內起獲1802顆搖頭丸、425支共逾17公升的瓶裝飲料、3.6公斤搖頭丸粉和80支大麻香煙，以及逾4000令吉的各國貨幣。

他也說，警方此次起獲的毒品總值78萬8700令吉，可供應19萬6800名吸毒者。

檳警之前破毒奶茶

“3名嫌犯尿檢呈陰性，也沒有任何犯罪紀錄，首名嫌犯被延扣7天至本月27日，情侶嫌犯則延扣6天；警方已援引1952年危險毒品法令第39B條文調查此案。”

在此之前，檳州警方在本月9日也俱破一“毒品奶茶”的案件。近來風靡我國的台灣著名奶茶也被毒販盯上，毒販將各類毒品摻入奶茶後再通過手機程序招生意並快遞予顧客。這是檳州警方首次偵破“毒奶茶”案。

檳州毒品案件調查組主任麥都說，這個由7名華裔男女組成的販毒集團是在3個月前開始操作，年齡介於20至35歲，其中一對男女為夫婦關係。

他說，警方是接到情報後暗中調查，並在本月9日晚上展開逮捕行動，先在浮羅池滑路邊逮捕到一對華裔夫婦，然後拉隊到威中一住家再逮捕到其餘的5名男女。

他說，警方在行動中共搜出市價約43萬4800令吉的毒奶茶包及其他“毒飲品”，包括利賓納和檸檬茶。

警方目前正調查，這2個集團是否有關聯。