【武漢肺炎】美確診首宗病例 患者曾到武漢





美國確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案，是亞洲以外的首宗病例。

美國疾控中心說，卅多歲的男患者住在華盛頓州，早前曾到中國武漢周邊地區旅行，但沒有去過被指疫情源頭的華南海鮮批發市場，患者上週三坐飛機返到西雅圖時，未出現任何症狀，但在過去的週日開始不適，週一下午確診，目前在醫院留醫，情況良好。

美國疾控中心日前在三藩市、紐約肯尼迪及洛杉磯國際機場加強檢測來自武漢的旅客，中心計劃擴大檢測至芝加哥及亞特蘭大機場，並可能強制要求所有來自武漢的航班，在這些機場降落。

澳門也淪陷 患者曾逗留賭場

澳門確診一宗新型冠狀病毒感染個案，患者為52歲武漢女商人，入境澳門時未有發燒，目前有發燒、咳嗽及喉嚨痛。該患者經關閘入境澳門，曾外出吃飯，大部分時間留在賭場，因不適而自行求診，現正隔離治療。其兩名友人亦正接受隔離觀察

澳門衛生局發出指引，所有賭場員工需要戴口罩，並要求所有入境旅客填寫健康申報表，農曆新年期間，所有新年活動表演者都會探測體溫。

朝禁外國遊客入境

武漢肺炎疫情在中國多個省市擴散，澳門、台灣、日本、韓國、泰國等地亦出現感染個案，與中國接壤的朝鮮為防疫情傳入，即日起禁止外國遊客入境。

朝鮮一家接待外國遊客到當地旅遊的旅行社透露，因應中國的新型冠狀病毒疫情，朝鮮當局決定暫時關閉與中國的邊境，暫時不再讓外國旅客到朝鮮，以防止病毒被帶入境內。現時到朝鮮旅行的外國人，一般都由中國入境。暫不知道措施會持續多久，外交人員及其他因公務入境的人士不受措施影響。

韓廉航喊停武漢航線

韓國廉航德威宣布，由於擔心新型冠狀病毒擴散，決定推遲開通來往武漢的新航線。

韓國週一確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名來自武漢的35歲女子。德威航空表示，原定昨晚首航從韓國仁川到武漢每週2班的新航線，但已因疫情而取消。

大韓航空則表示，目前未有計劃暫停武漢航線，每週4條飛往武漢航線將維持。

台暫停與湖北雙向觀光

台灣因應武漢肺炎疫情，暫停與湖北省的雙向旅遊往來，觀光局已向業界去信，通知停辦台灣到湖北旅行團。台媒報導指，明天原定有2個武漢旅行團抵台，本月29日還有8團，目前正協調取消，並與衛福部疾管署討論警示級別及相應措施。

總統蔡英文表示，已要求交通部提高旅遊警戒，呼籲中國盡國際責任公開疫情，不要因政治因素而將台灣阻隔。

患者曾訪武漢 泰首宗本地人感染

泰國宣佈，一名73歲本地人確診患病，令該國的確診病例增至4宗。

泰國衛生部確認，佛統府一名女子去年底曾到訪武漢，回國後發病，檢驗結果顯示她感染武漢肺炎，目前在醫院接受治療。泰國的其餘3位染病人士均為中國旅客，防疫中心指第二名確診患病的74歲中國籍女子完全康復，周二已回國。