【武漢肺炎】中國破400宗9死 確認病毒來自野味













（武漢22日訊）俗稱“武漢肺炎”新型冠狀病毒肺炎在中國迅速蔓延，已波及至少14個省市，截至今早，確診440宗病例，死亡個案為9宗，已出現人傳人及醫護人員染病的情況。

中國國家衛健委會進一步加大疫情防控工作力度，強化應對處置措施，對重症病例實行“一人一案”應對，盡最大努力減少重症和死亡。同時，有專家研判認為，已出現人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播，病毒可能變異及進一步擴散。

擴大至14省市 病毒或變異

相關當局下一步將在武漢進一步強化疫情控制措施，分別把好“入口關”及“出口關”，嚴格落實市場監管和野生動物管控，以及機場、火車站、汽車站、碼頭等體溫篩檢，全力遏制疫情進一步傳播擴散。

國家疾病預防控制中心主任高福表示，新型冠狀病毒來自武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物，相信兒童等年紀小的人不易感染。

高福指出，病毒和人類的關係就像“貓鼠遊戲”。新型冠狀病毒可能是從野生動物及受污染的環境而來，一開始是動物傳人，但病毒在適應突變，並出現人傳人及社區傳播。

廣東廣州市疾控中心主任楊智聰表示，到目前為止，導新型冠狀病毒感染情況不是100%清楚，也不知道它的致病原因。從流行病學上來說，發病的人群主要是60歲以上老人居多，但不能排除小孩子，所以不能說小孩不感染。

加強管控進出 武漢市長勸別來

湖北省政府今天啟動突發公共衛生事件二級應急響應，要求嚴格實施隔離措施，隔離對象包括新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例、確診病例以及密切接觸者、可疑暴露者。

武漢市衛健委宣布加強管控進出武漢的人，武漢市旅行團隊不組團外出，公安交管部門抽檢進出武漢的私家車，檢查車內有否攜帶活禽、野生動物等。市長周先旺呼籲“外面的人不要到武漢”，武漢市民沒有特殊情況也不要離開武漢，以減少人員流動，降低病毒傳播的可能。

機票火車票可免費退票

當局宣布，在武漢機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭加強檢測離開武漢旅客的體溫，發燒旅客須登記報告；民航局下發通知，針對已購買涉及武漢航班機票的旅客，如有退票要求，航空公司應當予以免費辦理；國鐵集團亦表示，已購買武漢出發及到達的各次列火車票的旅客，自願改變出行及退票，鐵路部門均不收取退票手續費。

曾稱疫情可防可控 北京專家也中招

早前曾表示武漢肺炎整體疫情“可防可控”的國家衛健委武漢肺炎專家組成員王廣發，也確診受感染，正接受治療。

王廣發日前曾親身到武漢視察，表示疫情可防可控，病毒的致病性較弱。他昨天向媒體證實自己確診的消息，正在接受治療，但呼籲眾人勿過分關注其個人情況。

否認武漢高官感染竄逃

另外，有網友揭露，武漢市衛健委副主任劉慶香懷疑感染肺炎，前往上海探望女兒期間，一度躲避隔離治療。健康武漢官方微博澄清，消息不實，劉慶香目前正在武漢市工作專班參與肺炎防控工作。而劉慶香沒有女兒，只有一名兒子，兒子在武漢工作，強調網上消息為不實謠言。

李克強看望醫護人員

中國總理李克強週二到青海紅十字醫院看望醫護人員，稱疫情發生以來，病例數目不斷增加，必須及時有力有效遏制疫情蔓延，醫護人員要在疫情防控中做好救治，也要做好自我防護。

他說：“當前正值春運，人員密集流動，守護人民群眾的生命健康，拜托你們了！”

有地方要求村民 別讓武漢家人回家過年

武漢肺炎擴散至其他省市，有地方黨委就通知村民，若有家人在武漢工作，就別讓他們回家過年，打電話、連視頻就好。

武漢以外有中共地方黨委發出這樣的通告，通告寫道“春節馬上就要到了，湖北武漢發生了新型病毒感染肺炎，此病難治。家中有武漢的親人就不要讓他們回來過年了，打個電話連個視頻就可以了。”通告也提到，車牌有“鄂”字頭的，也就是湖北來的，一律不准從村內通過，若發現就要抄下來，通報有關單位。

也有網友分享了一則由工委組織部發出官方公告，說武漢市委和武漢市政府都已下達指令，要求全武漢各機構的人員在疫情確認解除前，不准離開武漢。

商家被揭發災難財 網購口罩漲價3.5倍

武漢肺炎疫情持續蔓延，不少民眾會戴上口罩防範，使到口罩一時間熱銷。部分電商商家近日被揭發災難財，故意推高口罩價格謀取暴利，一小時內漲價逾3.5倍，10個口罩運費便高達500元人民幣（約295令吉）。

來自河南的網民王小姐表示，她昨天下午4時36分於某電商平台看到一款醫用外科口罩，每盒20份，價格17元（約10令吉），遂購買了2盒。然而不到一小時，當她再次打開網站時，卻驚見口罩變為每盒60元（約35令吉）。不少網民亦紛紛反映遇上相同情況。

即使是實體藥店，也出現了口罩加價的現象，如廣東雲浮一名網民指其昨天下午4時15分在雲城區一家藥店購買了一盒共50份的醫用外科口罩，不過卻花了足足150元（約88.5令吉），“這種口罩平常一盒只賣20元（約12令吉）”。

疫症肆虐 馬化騰今年不發紅包

近20年來，中國騰訊主席馬化騰（圖）都會在春節後首個上班日親自發紅包，數千人排隊領取紅包，頗為熱鬧。不過，今年卻首開先例取消此活動，疑與肺炎疫情擴散有關。

騰訊的微信公眾號宣佈，今年取消年初八（2月1日）深圳總部辦公室的現場發紅包活動，沒有解釋取消活動的原因，不過有提醒員工在春節假期中保持健康。去年的發紅包活動，有員工提早12個小時排隊只為了搶紅包頭香，當天排隊隊伍甚至延伸到騰訊總部47樓以上

近20年來首次

據報導，也沒有跡象顯示騰訊改用微信的發紅包功能來發給員工。