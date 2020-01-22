日新師生揮毫迎鼠年 王文良創意字圖受青睞





（大山腳22日訊）日新獨中今日舉辦 “玉鼠春來報祥瑞” 庚子年迎新春活動，全校師生、三大機構代表及本地著名書法家陳展平及王文良齊聚揮毫，讓校園變身新年廟會街場，洋溢著熱鬧歡騰的氛圍。

王文良發揮創意巧思，將“福”字和鼠年圖形結合，造型獨特又討喜的吉祥字圖，深得大家青睞，紛紛前來索取，讓他現場揮毫停不下來。

董事長拿督斯里鄭奕南說，政治人物對我國各族人民節慶文化的無知，並且為了個人政治議程，竟然破壞種族和諧氛圍，日前指控學校挂上燈籠是在傳教，令人非常遺憾。

他說，該事件發生在校園，對學生起了不良教育示范，對社會也沒產生積极影響。因此，對于蓄意破壞人民團結的行為，國民必須譴責到底。

他引用已故華教斗士林連玉的名言提醒政治人物：對付破壞，最好的答复就是建設。

“各族人民締造的多元文化，是我國人民珍貴的文化資產，每個國民都要捍衛和尊重，如此才能把國家建設起來。”

較早前，鄭奕南偕同署理董事長拿督黃維忠、副董事長拿督莊佛和、拿督馬良生、拿督陳行慶、拿督陳睦來、總務拿督楊云貴、董事鄭克林、余万祥、校長王楨文、家協主席李抒芩等，展示揮毫功夫，與師生共迎新春。

校長王楨文說，華人新年有高度文化意義，它不但是民族節慶，也是文化力量的展現。現今社會先進，但此傳統文化永遠無法中斷，且必須是繼續發展与傳承。

“華族新年展現文化內涵，亦是節慶典范，在馬來西亞，華族更應把此优秀傳統發揚光大。”

王楨文祝愿全体嘉賓和師生，在新的一年，追求更美好的生活重新出發，過個更有意義的新年。