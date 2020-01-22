吉北獅隊各出法寶 新獅頭不同配套招客

















報導：廖奕榭

攝影：丁儀玲

（亞羅士打22日訊）吉北區內近年來舞獅舞龍團體如雨後春荀般成立，各隊伍都儘量在農曆新年期間使出“法寶”來爭出線，除了提供上門採青和高樁表演，更有隊伍下重本訂做不同設計舞獅頭，如少見的達摩祖師新獅頭，由顧客挑選不同獅頭配套來表演助興。

吉打宏善休閒體育會副主席邱子航說，該會成立3年來陸續添購和訂做了13個獅頭，每個獅頭的設計與顏色都不一樣，除了要吸引眾人目光外，這也是該會的獅隊賣點。

“我們會讓顧客任挑選獅頭來出獅表演，不同的獅頭收費都不一樣。”

邱子航說，該獅團之前特別從中國訂做了2個黃飛鴻專用關公和劉備獅頭，這黑、白雙獅頭也剛於上週運到和完成開光點睛，它們是該獅團中價格最高的獅頭。

“除了最新引進的2個黑、白雙獅外，我們幾天前也為剛運到的達摩祖師新獅頭開光。”

他解釋，達摩祖師新獅頭有別於其他獅頭，設計都具有達摩祖師特殊標記，即會戴大圈耳環和戴珠項鍊，而珠鍊已在訂制中。

他透露，該隊伍早在一個月前已開始陸續接獲商家、銀行及華裔家庭的訂單，從農曆年初一至初九，訂單幾乎接近爆滿。

他說，該獅團在臉書上宣傳後，知名度隨之提高，目前，年初一他們獲邀請到波各先那縣警局採青後。同時，年初一至初三會到華裔住家沿戶拜年，年初五開始則是商家開工的日子，他們會北上玻璃市，南下雙溪大年表演。

“我們一天大概只能跑10個地方表演，一場表演約30分鐘，主要以地青為主。我們是派出90％的華裔團員參與演出。”（YLS）

謝光亮：訂單較去年減45％

世界獅王吉打弘德體育會龍獅團創辦人兼總教練謝光亮說，該隊從年初一至元宵的訂單雖滿，但相信是經濟不景氣所致，該團訂單較去年也減少了45％。

他說，今年和往年一樣，該團除了在區內表演外，他們也受邀到吉隆坡、柔佛、吉蘭丹等全國各地演出。

他說，該獅團每場表演的套路都會稍有改變，以確保表演可給觀眾新鮮觀感，不會覺得沉悶。

他透露，該獅團提供3個配套供商家選擇，即高樁配套6000令吉、器材傳統配套4000令吉及地青配套2000令吉。（YLS）

羅兆富：專注傳統器材表演

吉打州慈界體育會龍獅團創辦人羅兆富說，吉打州對高樁表演市場需求量少，因此，今年該龍獅團較專注於傳統器材表演，而配合迎接鼠年，特購置米奇老鼠吉祥物衣裝登場表演。

他說，該團從年初一至初十五接獲滿滿的訂單，在這些表演中，倘若有顧客要求，他們就會將米奇老鼠吉祥物衣裝添加在表演配套內，以添增加氣氛。

吉打廣東暨汀州會館醒獅團總務趙家俊說，該團分別在新年期間的9天，即年初一至初三、初七至初九及初十五，派出3個隊伍在哥打士打縣華人住宅較多的地區沿戶採青。

他說，每個隊伍約有10人，採青所獲得的紅包，除了給予隊員一些補貼外，其餘則歸會館所有。

另外，吉華中學醒獅團顧問老師陳漢光說，該團接獲的訂單較去年多，主要受聘到大型新春活動表演或沿戶採青。

他說，由於教育部規定，學生外出表演不可乘坐羅里，因此，該醒獅團需出動一輛客貨車載送學生，以及羅里運載鑼鼓和獅頭。由於出團費用高，因此，該團表演費最少800令吉起價。