危險毒品法令下扣查主席 ATTA銀行戶頭被凍結

（吉隆坡21日訊）上周四遭大馬證監會下令暫停交易的ATTA環球(ATTA,7099,主板工業產品服務組)證實，警方扣查其執行主席黃振聲（譯音），並凍結其銀行戶頭和股票交易戶頭，同時該公司的9個銀行戶頭也被凍結。

ATTA環球在文告中表示，大馬警方是在1月16日引用1952年危險毒品法令，搜查該公司位於北賴工業園出租給第三方的廠房，執行主席黃振聲也被扣留以協助調查。

在調查期間，ATTA環球及屬下子公司的9個銀行戶頭、兩家子公司中央存票（CDS）戶頭內的股票、黃振聲的個入銀行戶頭和中央存票戶頭，以及執行董事吳正南（譯音）的個人銀行戶頭都被凍結，一些公司車也被查扣。

因此，該公司的財務和營運將受到影響。

該公司董事部已採取行動解決，包括從1月20日終止租約，委任卓建潮（譯音）為代主席，以及設立由5人組成的臨時委員會。

興發資源：與公司無關

另一方面，興發資源(HHGROUP,0175,創業板工業產品服務組)表示，其執行主席黃振聲被扣查，這和該公司無關。

同時，除了該公司獨立非執行董事吳正南的個人銀行戶頭和交易戶頭，以及兩家非主要獨資子公司的370萬令吉銀行便利之外，該公司沒有其它戶頭被凍結。該公司如常營運。

ATTA環球和興發資源是於1月16日，在證監會指示下於下午12時零8仙起停牌。