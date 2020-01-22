【慶團圓下篇 】別讓家人空盼望 我不缺席團圓飯















小時候總是對新年有許多憧憬。新年前一個月，左鄰右舍開始播放新年歌，而且音量幾乎是開滿，落力營造年味。小人兒對團圓飯其實不會有太大的感觸，因為不曾體會過分離的滋味。成年人在經歷過各種各樣的離別後，對於一家共聚吃頓飯有了期盼，也懂得去珍惜這難得的時光。

團圓飯的意義1

80後何名文

父逝從此成遺憾

農曆新年的到來，相比於東馬，西馬的遊子回鄉是件“輕而易舉”的事情，最多應付一下車龍，就到家了。然而，東馬的遊子回家過年，很多時候是一筆龐大的開銷。

回鄉的機票在高峰期狂飆到雙程一千多令吉，對經濟能力有限的人來說，這是非常重的負擔，因此不得不捨棄回家團聚的時機。即使航空公司偶爾會給予優惠，也還是非常有限的。

有些人會選擇旅行避年，更多的年輕人還是堅持回家過年，因為他們深刻體會到團圓的重要，有者更是體會了“子欲養而親不在”的遺憾。

何名文在這方面的感受特別深刻，他已經有兩年沒有慶祝農曆新年，所以對於新年團聚的意義更是有非常深刻的體會。

“印象中的團圓飯菜餚，是平日裡很少機會嚐到的。餐桌上一定會有一條魚，爸媽說這意味着年年有餘。那時候對團圓飯很期待是因為有很多很多好吃的，也可以肆無忌憚的喝汽水。”在何名文記憶中的團圓飯，是豐盛而愉悅的。

何名文的腦海裡的爸爸影像，都是在廚房裡煮團圓飯的樣子，他最愛的爸爸牌炒麵，如今只能回味。那些年有爸爸相伴的團圓飯，即使只有三四道菜餚，也是很美味，很溫馨。

年少不識愁滋味，總覺得在一起吃飯是一件很平凡的事，待離家外出讀書、工作，才知曉全家人一起吃飯是一件超級困難的事情。年紀漸長，越發珍惜每一次的相聚時光。

“在外求學的那幾年，無論機票多貴，即使只有幾天的假期，我都堅持回家過年。如今我家的團圓飯少了一個人，感覺已崩塌了一角。”何名文難過地說。

除夕夜的煙火 永遠那麼燦爛

何名文不曾試過不回家過年，因為只要有家人在的地方就是家，有愛的地方就是家！

“唯一一次避年是在2019年，因父親離世，在不能慶祝新年的情況下，我們去了沙巴。雖然不過年，但是卻有更多的時間陪在家人身旁。”

何名文最難忘的新年印象，是詩巫在除夕午夜十二點燃點的煙火，永遠是那麼的燦爛！

長大後過的年，心態和要求就和小時候的大不一樣了。何名文喜歡約老朋友相聚，聊聊近況，回味過往，因為大家開始明白明天和意外，永遠都不知道誰先到。

許多老朋友都離鄉而去，平時很難聚在一起，唯有在新年期間，大家才有時間相約敘舊。

“即使去拜年，也不像以往般從早上玩到午夜，基本上會在一個家坐上幾個小時，只為了敘舊話當年，緬懷過往瘋狂的日子。”何名文說。

團圓飯的意義2

90後陳慶鴻

離別令親情更深厚

每逢新年，陳慶鴻都不會錯過和家人相聚在一起的機會，在他眼裡團圓飯的準備工夫，就像是要上戰場似的！

何慶鴻來自小康之家，家裡一共只有4人，一般都會在家準備團圓飯菜餚。“除夕那一天，媽媽的主戰場就在廚房，從早忙到晚，為我們準備一道又一道的年菜。我就幫忙切香菇，翻動鍋裡的明蝦，下調味料，或炒一炒鍋裡的花椰菜。”漸漸地，慶鴻開始對下廚產生了濃厚的興趣。

雖然家裡只有不多的4人，但是陳母還是會準備很多教人垂涎欲滴的年菜，如五福臨門、糖醋排骨、酸甜鯧魚、滷豬腳、紅燒海參、鮑筍炒什錦、蒜香大蝦、牛筋羹、魚鰾燴鮮菇、福州燒賣等。

一道又一道蘊含着不同意義的年菜出現在除夕夜的飯桌上，一家人吃得開心，筷子不停地往盤子裡夾，更不忘誇獎媽媽的廚藝，這，應該也是媽媽覺得最幸福的事吧！

鮮少訪親拜年 朋友到家圍爐

小時候的陳慶鴻，和哥哥的感情並不融洽，經常吵架，後來更越來越少溝通，再後來雙雙離開東馬到西馬深造，才覺得一家團聚是一件非常難得而且珍貴的事情。

“我們兄弟倆也開始越來越看重這份親情，因此在這幾年，我們倆也有了交流，感情也越來越好，再看着逐漸老去的父母，這團聚的感覺對我來說已經不是兒時那樣毫無意義。”他說。

“團聚已經成了我在每一次新年最期待的事情，可以不穿漂亮的新衣，可以不放絢麗的煙火，但回家就是每一年一定要做的事情。”過年期間的老家總被擠得水洩不通，所以陳慶鴻鮮少訪親拜年。

“我的朋友每年都會提議年初二晚到我家圍爐，大家一起吃吃喝喝。與其每家每戶拜訪，不如簡簡單單地聚在一起，涮肉喝啤酒，聊聊彼此在異地的生活狀況，友誼也在閒聊之下更加堅固。”

團圓飯的意義3

90後周華婷

相聚是一種緣份

現年27歲的周華婷，小時對迎新送舊滿懷期待，每一年都要過的節慶，她都會興奮得睡不着覺，甚至不斷追問媽媽新年何時到來。

“農曆新年對我而言，就是應該要過的年，團圓飯則是應該要吃的飯，感覺這些都已潛入血液裡，並不需要條文規定。”她說。

周華婷自小就住在爺爺家，每年的團圓飯都由母親負責，由於她媽媽是家裡的長媳婦，所以得負起這個責任。

“媽媽煮的螃蟹是我的最愛，這是只有在節日才會吃到的。平日的菜餚都是比較簡單清淡的，所以對於過年過節的美食，我們小孩都是很期待的。”

父母責任重大 不曾出國避年

年紀尚小時，周華婷對於相聚並沒有太多的感觸，也不覺有什麼特別的意義。跟很多成年人一樣，在經歷過異鄉打拚以後，才覺得相聚並不容易，才知道每一次的相聚都是一種緣份。

周華婷自中學畢業以後就長期在外地生活，但是從不缺席每一年農曆新年的團聚，時間再忙機票再貴，都要回家過年。

“從沒試過出國避年，由於爸爸是長子的關係，媽媽的責任重大，年初一早上就要一早起來準備長壽麵給姑姑叔叔們吃。

“現在的我，過年只想舒舒服服的在家好好放個假，吃年餅，穿新衣。長大後，新年對我而言有點累，要招待客人。”周華婷弱弱地說。